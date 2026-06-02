Leapmotor accelera la sua espansione globale: a maggio nuovo record

Leapmotor continua a correre e maggio conferma il momento d’oro del marchio. L’azienda ha raggiunto un nuovo record assoluto di consegne mensili, con 81.569 veicoli consegnati tra mercato interno ed esportazioni. Un risultato che racconta una crescita sempre più concreta e un ruolo ormai centrale nel panorama della mobilità elettrica.

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Leapmotor registra 81.569 consegne a maggio e cresce in modo costante

Il confronto con lo scorso anno rende il dato ancora più significativo: rispetto a maggio 2025, le consegne sono aumentate dell’81%. Il progresso è evidente anche su base mensile, con un incremento del 14,26% rispetto ad aprile. In un mercato elettrico sempre più competitivo, Leapmotor dimostra quindi di non vivere soltanto una fiammata isolata, ma di saper mantenere un ritmo costante.

La stessa tendenza emerge guardando ai primi cinque mesi dell’anno. Da gennaio a maggio, il marchio ha consegnato 263.111 veicoli, in crescita del 51,51% rispetto allo stesso periodo del 2025. Sono numeri che confermano una domanda in aumento e una gamma capace di intercettare esigenze diverse, puntando su accessibilità, tecnologia e praticità.

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Il record di maggio arriva dopo un aprile già brillante, chiuso con 71.387 consegne. Nel giro di un solo mese, Leapmotor è riuscita ad alzare ulteriormente l’asticella, rafforzando la propria posizione tra i costruttori elettrici più dinamici. Alla base di questo risultato c’è una proposta chiara: auto elettriche pensate per essere vicine al grande pubblico, ma con contenuti sempre più competitivi.

Ora lo sguardo si sposta sull’espansione internazionale. Nel corso del mese, la hatchback elettrica B05 sarà lanciata in 28 mercati esteri, una tappa importante per la strategia globale del brand. Per Leapmotor significa uscire con più forza dai confini domestici e presentarsi a una platea di clienti ancora più ampia.

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Il debutto della B05 potrebbe anche aprire una nuova fase per il marchio. Dopo essersi fatto conoscere soprattutto con modelli elettrici accessibili e rivolti al mercato di massa, Leapmotor punta ora a crescere anche in segmenti a maggiore valore aggiunto. L’obiettivo è chiaro: ampliare la clientela, rafforzare la gamma e consolidare la presenza sui mercati internazionali.