Jeep Avenger: anche a maggio 2026 continua la sua travolgente corsa in Italia

Il mercato italiano dell’auto parla sempre più il linguaggio di Jeep Avenger. Secondo l’elaborazione di Dataforce sui risultati commerciali di maggio 2026, il marchio Jeep conferma una performance di primo piano nel panorama nazionale delle passenger car, restando stabilmente nella top ten con una quota del 3,96%. A trainare il risultato è soprattutto il B-SUV disegnato a Torino, ormai diventato uno dei fenomeni più solidi e riconoscibili del mercato domestico.

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Jeep Avenger guida il mercato italiano con quote record e domina tra i B-SUV

A maggio, Jeep Avenger ha raggiunto una quota del 4,72%, mentre nel cumulato gennaio-maggio 2026 si è attestata al 5,51%. Numeri che non raccontano soltanto un buon momento commerciale, ma certificano una leadership costruita con continuità, in scia ai risultati già ottenuti nel 2025 e nel 2024. Il modello si conferma infatti leader assoluto tra i SUV di ogni segmento e conquista anche la seconda posizione assoluta tra tutti i modelli venduti in Italia nei primi cinque mesi dell’anno, con una quota complessiva del 2,85%.

Il dato più significativo arriva dal segmento B-SUV, dove Jeep Avenger si impone come il modello più venduto in assoluto, considerando tutte le motorizzazioni, sia nel mese sia nel periodo gennaio-maggio, con una quota dell’11,2%. Un primato che conferma l’efficacia di una strategia fondata sulla libertà di scelta, valore centrale per Jeep e sempre più rilevante per gli automobilisti italiani.

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La gamma Avenger risponde infatti a esigenze molto diverse. La versione 100% elettrica si rivolge a chi cerca un SUV a emissioni zero senza rinunciare al carattere Jeep. La e-Hybrid con tecnologia a 48V e cambio automatico punta su efficienza, consumi ridotti e piacere di guida.

La benzina con cambio manuale intercetta chi privilegia semplicità e convenienza, mentre la 4xe con trazione integrale elettrificata porta nel segmento B-SUV autentiche capacità off-road. A rafforzare l’identità del modello contribuiscono anche versioni speciali come Jeep Avenger 4xe The North Face Edition e la recente Black Edition, pensate per unire esplorazione, stile e personalità.

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Nel frattempo Jeep guarda anche al segmento superiore con la Nuova Jeep Compass, 100% Made in Italy e costruita sulla piattaforma STLA Medium. Progettata e disegnata a Torino, propone motorizzazioni ibride ed elettriche, fino a 375 CV, trazione integrale e autonomia fino a 650 km. Con aerodinamica curata, sistemi Selec-Terrain, protezioni dedicate e capacità fuoristrada evolute, Compass punta a ridefinire il C-SUV.