Leapmotor non si ferma più: boom di vendite e dominio nell’elettrico in Italia a maggio 2026

Leapmotor continua a crescere in Italia e lo fa con numeri che raccontano più di una semplice buona performance commerciale. Il mese di maggio conferma infatti il momento positivo del brand, presente nel nostro Paese attraverso Leapmotor International, la joint venture che fa capo a Stellantis. Una crescita che passa soprattutto dai clienti privati, sempre più interessati a una mobilità elettrica accessibile, concreta e vicina alle esigenze quotidiane.

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Leapmotor cresce in Italia con 4.765 immatricolazioni a maggio 2026, guida il mercato BEV: T03 e B10 tra i modelli più richiesti

Secondo le elaborazioni Dataforce, Leapmotor ha chiuso maggio con 4.765 immatricolazioni, mettendo a segno un incremento del +1.278% rispetto a maggio 2025. Un balzo che vale al marchio il titolo di brand con la crescita anno su anno più alta dell’intero mercato automobilistico italiano. Guardando ai primi cinque mesi del 2026, il risultato diventa ancora più significativo: le immatricolazioni hanno raggiunto 20.905 unità, superando la soglia delle 20.000 vetture.

Anche la quota di mercato conferma la solidità del percorso intrapreso. Nel comparto Passenger Cars, Leapmotor si attesta al 3,2%, con una crescita di 2,9 punti percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno, eguagliando il record già registrato a febbraio. In un mercato sempre più affollato e competitivo, il brand dimostra così di saper conquistare spazio con una proposta chiara: tecnologia elettrica, prezzi accessibili e modelli pensati per un utilizzo reale.

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Il canale privati resta il cuore di questa avanzata. Qui Leapmotor raggiunge una quota del 5,7%, confermandosi al quinto posto assoluto. Ma il dato che colpisce di più è un altro: il 95,6% delle vendite del marchio arriva proprio da clienti privati, la percentuale più alta del mercato. Un risultato che racconta bene il rapporto sempre più diretto tra il brand e gli automobilisti italiani.

La conferma più forte arriva però dal mondo BEV, cioè dalle auto completamente elettriche. In questo segmento Leapmotor si conferma leader in Italia con una quota del 34,5%, nuovo record per il marchio. Nel solo canale privati, la quota sale addirittura al 48%, rafforzando ulteriormente la prima posizione nel mercato elettrico nazionale.

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A spingere le vendite è ancora una volta la Leapmotor T03, che si conferma l’auto elettrica più venduta in Italia. La city car elettrica del brand continua a piacere e conquista anche il terzo posto nella classifica generale del mercato, oltre al secondo nel canale privati. Bene anche la B10, che si conferma il C-SUV elettrico più venduto e si posiziona al settimo posto tra i modelli BEV più richiesti in Italia.

Per Leapmotor, maggio non è quindi soltanto un mese da record. È la conferma di una crescita costruita su basi sempre più solide: la fiducia dei clienti privati, una gamma elettrica competitiva e una proposta capace di parlare a chi cerca un’alternativa semplice, moderna e sostenibile.

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«I risultati di maggio rafforzano ulteriormente il nostro percorso di crescita in Italia: continuiamo a essere il brand con la più alta crescita anno su anno e a consolidare la nostra leadership nel mercato elettrico, con una presenza sempre più rilevante nel canale privati. Un andamento che conferma la capacità di Leapmotor di intercettare le esigenze dei clienti italiani con una proposta accessibile, innovativa e orientata al futuro», ha dichiarato Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia.