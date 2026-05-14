Leapmotor B05 arriva in Francia: il SUV elettrico sportivo offerto ad un prezzo interessante

La nuova Leapmotor B05 arriva in Francia con un obiettivo molto chiaro: ritagliarsi uno spazio nel mercato europeo delle elettriche compatte puntando su prezzo, tecnologia e un’impostazione più sportiva del previsto. Stellantis ha aperto ufficialmente gli ordini del modello, confermando così l’avanzamento della collaborazione con il marchio cinese Leapmotor.

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Aperti gli ordini per Leapmotor B05 in Francia: ecco quanto costa

Dopo il debutto al Salone dell’Auto di Poznań, in Polonia, Leapmotor B05 entra ora in una fase più concreta. Il mercato francese rappresenta infatti uno dei principali banchi di prova per valutare il potenziale del modello in Europa. La strategia è evidente: proporre un’auto elettrica con contenuti moderni, autonomia interessante e un listino aggressivo, senza limitarsi all’idea di “elettrica economica”.

Il design è uno degli aspetti su cui Leapmotor ha lavorato maggiormente. La B05 è lunga 4,43 metri e si presenta con proporzioni compatte ma muscolose. La carrozzeria larga, le portiere senza cornice e i cerchi aerodinamici da 19 pollici le danno una presenza più dinamica rispetto a molte concorrenti dirette. Anche la silhouette ispirata alle coupé contribuisce a renderla meno convenzionale e più vicina ai gusti di chi cerca un SUV elettrico con una certa personalità.

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La scelta della trazione posteriore aggiunge un elemento tecnico interessante. In un segmento dove molte vetture privilegiano soluzioni più semplici e orientate all’efficienza, Leapmotor sceglie una configurazione capace di dare alla B05 un carattere di guida più coinvolgente. Il motore elettrico eroga 218 CV e 240 Nm di coppia, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. Non si tratta di numeri estremi, ma sono sufficienti per collocare il modello tra le proposte più brillanti della categoria.

Sul fronte batterie, la Leapmotor B05 sarà disponibile con due configurazioni. La versione d’ingresso utilizza un pacco da 56,2 kWh, con un’autonomia dichiarata fino a 401 km WLTP. La variante superiore monta invece una batteria da 67,1 kWh, che permette di arrivare fino a 482 km WLTP. Sono valori competitivi per un modello di questa fascia, soprattutto considerando il prezzo d’attacco.

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Ancora più interessante è la ricarica rapida. La B05 supporta fino a 174 kW in corrente continua, consentendo di passare dal 30 all’80% in circa 17 minuti. Un dato che può fare la differenza nell’uso quotidiano e nei viaggi più lunghi, riducendo sensibilmente i tempi di sosta.

Anche l’abitacolo segue una filosofia fortemente digitale. Al centro della plancia trova posto uno schermo da 14,6 pollici con risoluzione 2.5K, affiancato da un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici. Il sistema operativo Leap OS 4.0 Plus gestisce infotainment, funzioni connesse e comandi remoti tramite app. Non mancano il tetto panoramico e un bagagliaio che può raggiungere 1.400 litri con i sedili posteriori abbattuti.

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La dotazione di assistenza alla guida comprende 21 sistemi ADAS, 14 sensori e telecamere e una guida semi-autonoma di livello 2. Leapmotor punta inoltre a ottenere le cinque stelle Euro NCAP, un traguardo importante per rafforzare la credibilità del modello sul mercato europeo.

Il listino francese parte da 25.400 euro, mentre la versione DESIGN arriva a 28.400 euro. È proprio il prezzo a rendere la B05 una proposta da osservare con attenzione. Con questa vettura, Stellantis e Leapmotor provano a dimostrare che un’elettrica cinese può essere competitiva non solo sul costo, ma anche su stile, prestazioni, autonomia e contenuti tecnologici.