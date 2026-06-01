Stellantis conferma la sua crescita in Italia anche a maggio 2026: Pandina regina del mercato, Leapmotor leader tra le auto elettriche

Stellantis continua a macinare risultati positivi in Italia. Anche a maggio il Gruppo guidato dal CEO Antonio Filosa ha confermato il suo momento favorevole, crescendo per il quinto mese consecutivo e facendo meglio del mercato nel suo complesso. A certificarlo sono i dati sulle immatricolazioni elaborati da Dataforce, che includono anche Leapmotor.

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Stellantis cresce ancora in Italia a maggio: quota al 28,9%, Pandina domina le vendite e Leapmotor guida il mercato BEV con la T03.

Nel mese appena concluso, i marchi Stellantis commercializzati in Italia, sotto il coordinamento della Managing Director Antonella Bruno, hanno raggiunto 43.426 registrazioni. Il dato segna una crescita del 9,9%, superiore al +7,6% registrato dall’intero mercato nazionale, che ha chiuso maggio con 150.096 immatricolazioni. La quota di Stellantis si è così attestata al 28,9%, in aumento di 0,6 punti rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Il risultato diventa ancora più interessante guardando al canale dei privati, spesso considerato uno degli indicatori più sensibili dello stato di salute del mercato. Qui Stellantis ha messo a segno un balzo dei volumi del 52%, portando la propria quota dal 20,8% di maggio 2025 al 27,3% di maggio 2026. Un segnale forte, che racconta non solo la capacità del Gruppo di presidiare il mercato, ma anche il gradimento dei clienti italiani verso i suoi modelli.

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A confermare il peso di Stellantis c’è anche la classifica delle auto più vendute. Tre modelli del Gruppo si piazzano infatti nelle prime quattro posizioni: Fiat Pandina è prima, Leapmotor T03 terza e Jeep Avenger quarta. Una presenza compatta ai vertici che consolida la leadership del Gruppo e, in particolare, del marchio FIAT.

FIAT resta infatti il marchio più forte sul mercato italiano. A maggio ha registrato 15.171 immatricolazioni, pari al 10,1% di quota, mentre nei primi cinque mesi del 2026 ha raggiunto quota 92.769 unità, con l’11,7% del mercato. Numeri in crescita rispetto allo scorso anno, sia nel mese sia nel cumulato. Il brand si conferma leader anche tra i privati, dove a maggio ha conquistato una quota del 10,6%.

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La protagonista assoluta resta la Pandina Hybrid. Con 8.977 immatricolazioni a maggio, è stata nettamente l’auto più venduta in Italia. Insieme alla 500, che ha totalizzato 2.050 unità, permette a FIAT di dominare il segmento A delle city-car con oltre il 50% di quota. Continua a crescere anche Grande Panda, arrivata a 19.870 immatricolazioni nei primi cinque mesi dell’anno: un risultato che la colloca al terzo posto assoluto tra le auto più vendute in Italia e al primo nel segmento B berline.

Tra i dati più sorprendenti spicca però Leapmotor. Il marchio, presente in Italia attraverso la joint venture Leapmotor International legata a Stellantis, ha chiuso maggio con 4.765 immatricolazioni, pari a un incremento del 1.278% rispetto a maggio 2025. Nel mercato elettrico BEV si conferma leader con una quota record del 34,5%, che sale addirittura al 48% nel canale privati. A trascinare la crescita è la T03, diventata l’auto elettrica più venduta in Italia.

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Bene anche i veicoli commerciali, dove Fiat Professional mantiene la leadership sia a maggio sia nei primi cinque mesi dell’anno, con 3.628 e 19.501 immatricolazioni. Per Stellantis, dunque, maggio non è solo un altro mese positivo: è la conferma di una traiettoria sempre più solida.