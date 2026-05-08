Leapmotor T03, boom di vendite in Italia ma consegne in ritardo: ora gli incentivi sono a rischio

Leapmotor T03 sta vivendo un momento particolarmente positivo sul mercato italiano. La city car elettrica del marchio cinese, distribuito in Europa attraverso la joint venture con Stellantis, ha trovato nel nostro Paese uno dei mercati più favorevoli. Nei primi quattro mesi del 2026, secondo i dati riportati, la super compatta avrebbe superato quota 14.000 unità, diventando al momento la BEV più venduta dell’anno.

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Diversi clienti lamentano ritardi importanti nella consegna della Leapmotor T03

Dietro il successo commerciale, però, si sta aprendo un tema delicato: quello delle consegne. Come raccontato da VaiElettrico, diversi clienti lamentano ritardi importanti nella consegna della Leapmotor T03, con vetture ordinate da mesi e non ancora arrivate. Una situazione che non riguarda soltanto l’attesa dell’auto, ma anche un aspetto economico molto rilevante.

Il nodo principale è legato agli incentivi statali. L’ultima tornata di bonus collegata ai fondi PNRR 2025 prevede infatti una scadenza precisa: le auto devono essere immatricolate entro il 30 giugno. Superata questa data, i voucher non utilizzati decadono e tornano disponibili sulla piattaforma dell’Ecobonus per altri utenti. Per alcuni clienti il beneficio poteva arrivare fino a 11.000 euro, una cifra decisiva nella scelta d’acquisto.

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Secondo quanto emerso, nei contratti la consegna sarebbe stata indicata entro il 28 febbraio 2026. Tuttavia, arrivati a maggio, molti acquirenti sarebbero ancora in attesa della vettura. Oltre al rischio di perdere l’incentivo, c’è anche un problema pratico: numerose famiglie contavano sull’arrivo dell’auto per la mobilità quotidiana.

Alcuni clienti avrebbero già inviato diffide a Leapmotor e ai concessionari, chiedendo una soluzione prima di valutare eventuali azioni legali. In questa fase, il consiglio più prudente è mantenere un confronto diretto con il concessionario e con il servizio clienti della casa cinese, chiedendo aggiornamenti scritti e tempi certi. Insomma nonostante il successo qualche piccolo problema pare esserci.