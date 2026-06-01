Tesla Cybercab, il robotaxi conquista un record quasi impossibile da battere

Il Tesla Cybercab è stato certificato con un consumo di 165 Wh/mi, pari a circa 10,25 kWh/100 km, un valore che lo posiziona ben al di sotto delle elettriche più virtuose attualmente sul mercato. Il confronto con i modelli di riferimento aiuta a contestualizzare il dato, considerando che la Lucid Air Pure RWD si attesta intorno a 14,29 kWh/100 km, Tesla Model 3 e Model Y a trazione posteriore si collocano vicino ai 14,91 kWh/100 km e la Hyundai Ioniq 6 raggiunge circa 14,98 kWh/100 km. Un divario che il robotaxi autonomo di Tesla riesce a creare grazie a un’impostazione progettuale radicalmente diversa da quella delle vetture tradizionali.

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Tesla Cybercab, il robotaxi elettrico chiude la classifica dei consumi con 10,25 kWh/100 km

Il risultato non deriva da un affinamento incrementale di una piattaforma esistente, ma da una scelta industriale orientata fin dall’origine a un singolo obiettivo, ovvero il trasporto di due passeggeri con il minor dispendio energetico possibile. Il Cybercab abbandona quindi le convenzioni dell’auto privata, rinunciando a volante, pedali, sedili posteriori e a tutta la componentistica accessoria che normalmente serve a garantire versatilità d’uso. La struttura assume così la forma di una capsula autonoma a due posti, con masse contenute, ingombri ridotti e una complessità meccanica decisamente inferiore rispetto a una berlina o a un crossover elettrico convenzionale.

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A questa filosofia costruttiva si aggiunge un lavoro accurato sull’aerodinamica e sulla gestione energetica del powertrain, fattori che concorrono a comprimere ulteriormente il consumo specifico. Il pacco batteria dichiarato si attesterebbe intorno ai 50 kWh, una capacità contenuta che dovrebbe consentire un’autonomia vicina ai 480 km grazie proprio all’efficienza complessiva del sistema. Per una flotta di robotaxi destinata a operare in ambiente urbano, il vantaggio operativo è significativo, poiché si traduce in costi di esercizio più bassi, tempi di ricarica più rapidi e una minore quantità di materie prime impiegate nella produzione delle celle.

Ovviamente, il paragone diretto con Model 3, Lucid Air o Hyundai Ioniq 6 dimostra una differenza importante, ma bisogna considerare che quelle vetture devono ospitare quattro o cinque persone, offrire un bagagliaio adeguato e funzionare bene sia in città sia nei viaggi lunghi. Il Cybercab nasce invece per un compito molto più ristretto, ed è proprio la rinuncia a tutto il superfluo a rendere possibile un consumo così basso. La sua efficienza, insomma, è figlia della specializzazione più che di un reale salto tecnologico rispetto alla concorrenza.

L’efficienza, da sola, non basta però a rendere il progetto sostenibile. Il Cybercab ha senso solo se la guida autonoma senza supervisione funzionerà davvero e otterrà le approvazioni necessarie nei vari mercati, cosa tutt’altro che scontata viste le difficoltà del software FSD e le resistenze normative emerse finora. Senza un’autonomia piena, il robotaxi rischierebbe di restare un esercizio tecnico fine a sé stesso.

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La vera sfida per Tesla, quindi, non è la batteria né l’aerodinamica, ma il software. Se il Cybercab riuscirà a circolare senza conducente, il dato di 10,25 kWh/100 km diventerà un riferimento per tutto il settore, per le ragioni citate prima difficile da raggiungere.