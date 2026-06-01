Nuova Alfa Romeo Sportwagon: 520 CV e look estremo nell’ipotesi digitale

Una nuova Alfa Romeo sportwagon dal look estremo, muscolosa, bassa e cattiva quanto basta per far sognare gli appassionati del Biscione. È questa l’ultima creazione digitale firmata da Bruno Callegarin, pubblicata su Facebook nelle scorse ore e già capace di attirare l’attenzione degli alfisti. Non si tratta, è bene precisarlo, di un progetto ufficiale Alfa Romeo, ma di un render indipendente che immagina il possibile ritorno di una wagon sportiva nella gamma del marchio milanese.

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Un render indipendente immagina il ritorno della Sportwagon Alfa Romeo: look aggressivo, V6 biturbo da 520 CV

Il concept colpisce subito per proporzioni e aggressività. Il frontale è affilato, dominato dallo scudetto Alfa Romeo e da prese d’aria generose, mentre la fiancata allungata richiama la tradizione delle Sportwagon del passato, reinterpretata però in chiave moderna e ad alte prestazioni. Il posteriore, largo e piantato a terra, conferisce alla vettura un’impronta quasi racing, con carreggiate importanti, grande presenza scenica e un’impostazione da vera granturismo familiare.

Secondo l’idea alla base del render, questa Alfa Romeo Sportwagon sarebbe equipaggiata con un V6 biturbo da 520 CV, una scelta che la collocherebbe idealmente nel territorio delle wagon premium più potenti e desiderate del mercato. Una vettura pensata più per emozionare che per inseguire razionalità industriali, ma proprio per questo capace di riaccendere un tema caro agli appassionati: quello di un’Alfa Romeo pratica, elegante e allo stesso tempo profondamente sportiva.

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Questo render arriva proprio in un momento in cui la casa automobilistica del biscione vive una fase delicata. I nuovi piani di Stellantis per Alfa Romeo sembrano infatti puntare con decisione soprattutto sul segmento C, considerato strategico per volumi e redditività. In questo scenario si parla dell’arrivo delle eredi di Giulietta e Tonale, con quest’ultima destinata a essere prodotta nello stabilimento di Melfi su piattaforma STLA Medium. Una scelta che confermerebbe il ruolo centrale dell’Italia nella futura architettura industriale del Biscione.

Molto meno chiaro, invece, il destino delle nuove Giulia e Stelvio. Dei due modelli simbolo del rilancio Alfa Romeo negli ultimi anni si sa ancora poco, tra ipotesi tecniche, tempistiche non definitive e una strategia prodotto che potrebbe subire ulteriori adattamenti. In questo contesto, questa nuova Alfa Romeo Sportwagon immaginata da Callegarin resta un sogno digitale. Ma è un sogno che parla chiaro: il pubblico Alfa Romeo continua a desiderare auto emozionali, potenti e riconoscibili al primo sguardo.