Citroën Berlingo compie 30 anni: il multispazio che ha cambiato il modo di vivere l’auto

Citroën Berlingo da 30 anni accompagna la vita di tutti i giorni con una presenza discreta ma costante: lo si vede al lavoro con gli artigiani, nelle consegne urbane, nei viaggi di famiglia, nelle gite del weekend o carico di attrezzatura sportiva.

Advertisement

Dal 1996, la Citroën Berlingo è sinonimo di versatilità, praticità e mobilità intelligente per tutti i giorni

Quando debuttò nel 1996, il Berlingo portò una ventata di novità in un segmento fino ad allora molto legato al mondo professionale. Citroën capì che un veicolo compatto, spazioso e semplice da usare poteva interessare non solo chi lavorava, ma anche chi cercava un’auto pratica per la famiglia e il tempo libero. Da lì nacque una formula nuova, capace di unire l’anima del furgone alla comodità di un’auto da tutti i giorni.

Il pubblico ha premiato questa intuizione. In trent’anni sono stati prodotti oltre 4,2 milioni di esemplari, distribuiti in quasi 90 Paesi. Numeri che raccontano una storia fatta di concretezza più che di immagine. Il Berlingo non ha mai cercato di essere un modello di status: ha sempre puntato su spazio, modularità e facilità d’uso.

Advertisement

Per celebrare questo anniversario, Citroën presenta la serie speciale Berlingo 30 Years. L’edizione nasce dall’allestimento PLUS e si posiziona tra le versioni PLUS e MAX. Sarà disponibile solo come autovettura, nelle carrozzerie M e XL, con un emblema “30” sul montante anteriore a ricordare il traguardo raggiunto.

A bordo, il modello anniversario riprende tutto ciò che ha reso il Berlingo apprezzato nel tempo. Ci sono i sedili Citroën Advanced Comfort, tre sedili individuali nella seconda fila, il touchscreen HD da 10 pollici, il quadro strumenti digitale, la telecamera posteriore con visione dall’alto, il volante in pelle riscaldato, gli specchietti ripiegabili elettricamente, i vetri oscurati e i cerchi in lega “Chaves” da 16 pollici neri.

Advertisement

La gamma colori comprende Bianco Caolino, Blu Kiama, Grigio Acciaio e Nero Perla. Sul fronte motori, la scelta resta ampia: benzina, diesel ed elettrico. Il Berlingo M benzina da 110 CV parte da 27.320 euro, mentre il diesel da 100 CV costa 27.920 euro. Le versioni elettriche da 136 CV con batteria da 50 kWh partono da 38.770 euro per la carrozzeria M e arrivano a 39.570 euro per la XL.

Gli ordini delle versioni benzina e diesel partiranno il 1° giugno 2026, mentre le varianti elettriche saranno disponibili da luglio. L’attuale generazione continua a offrire due lunghezze, fino a sette posti e una grande capacità di adattarsi alle esigenze più diverse.

Advertisement

Il Berlingo porta avanti una lunga tradizione Citroën fatta di veicoli pratici, accessibili e intelligenti, dalla 2CV Fourgonnette alla C15. Thomas Goldboom, amministratore delegato di Citroën Germania, lo ha definito “una forma di mobilità costantemente orientata alla vita reale delle persone”. Una frase che racconta bene la sua identità: un modello nato per essere utile, vicino e affidabile, ogni giorno.