BMW iX3, primi problemi per il SUV elettrico: richiamo per rischio scossa

BMW ha avviato un richiamo che coinvolge 145 esemplari del nuovo iX3, primo modello costruito sulla piattaforma Neue Klasse, per un possibile difetto al sistema di ricarica che potrebbe causare la presenza di tensione sulla carrozzeria. A riportare la notizia è il sito tedesco electrive, che ha ripreso le comunicazioni ufficiali della KBA, l’autorità federale dei trasporti tedesca. Al momento non risultano feriti né danni materiali, circostanza che orienta l’intervento verso un carattere preventivo, sebbene il richiamo arrivi in una fase delicata per il marchio bavarese, impegnato nel rilancio della propria gamma elettrica.

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BMW iX3, richiamo per 145 esemplari a causa del rischio di scossa durante la ricarica

L’anomalia è stata individuata nell’on-board charger, il componente che converte la corrente alternata proveniente da wallbox domestiche o colonnine AC in corrente continua destinata alla batteria ad alta tensione. Secondo quanto indicato dalla KBA, un’anomalia di produzione potrebbe generare la presenza di tensione sulla scocca durante la fase di ricarica, esponendo chi tocca la vettura a un possibile shock elettrico in determinate condizioni. Per questa ragione BMW ha disposto la sostituzione dell’elettronica di ricarica sui veicoli interessati, identificando la campagna con il codice interno 0061750900 e il riferimento KBA 16565R.

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I 145 esemplari coinvolti a livello globale sono stati prodotti tra novembre 2025 e febbraio 2026, e di questi 28 risultano immatricolati in Germania. BMW avrebbe inoltre sospeso le consegne delle vetture già fabbricate ma non ancora consegnate ai clienti, per effettuare le verifiche necessarie. L’assenza di incidenti documentati suggerisce che il problema sia stato intercettato in una fase precoce, prima che potesse generare conseguenze significative sul parco circolante.

Il valore della campagna va letto anche alla luce del ruolo strategico dell’iX3, che inaugura la piattaforma Neue Klasse, l’architettura destinata a sostenere una parte rilevante della futura offerta elettrica del marchio bavarese. La base tecnica introduce soluzioni inedite su celle, software, elettronica di bordo e sistemi digitali, e dovrebbe alimentare circa 40 tra nuovi modelli e aggiornamenti entro il 2027, secondo i piani comunicati da BMW.

Il richiamo, pur limitato nei numeri, arriva in un momento delicato per BMW, che con la Neue Klasse sta lanciando una nuova generazione di elettriche. Le architetture moderne integrano sistemi ad alta tensione e componenti di ricarica complessi, e campagne di questo tipo non sono rare nell’industria, qualunque sia il marchio. Quello che conta è la rapidità con cui il problema viene individuato e risolto.

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In questo caso i veicoli coinvolti sono pochi e non si registrano incidenti, quindi l’impatto pratico resta contenuto. La situazione andrà però osservata nei prossimi mesi, quando la produzione della Neue Klasse aumenterà e l’iX3 inizierà a circolare in numeri più significativi sui mercati europei.