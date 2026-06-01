Fiat Grande Panda vince il premio EcoCar Auto Elettrificata dell’Anno 2026

Fiat Grande Panda aggiunge un nuovo riconoscimento al suo percorso e conferma l’interesse crescente intorno alla nuova city car del marchio torinese. La rivista EcoCar l’ha eletta Auto Elettrificata dell’Anno agli Electrified Top 50 Awards 2026, assegnandole anche il premio di Migliore Auto Elettrica Conveniente.

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Fiat Grande Panda è stata premiata come Auto Elettrificata dell’Anno 2026 da EcoCar

È una doppia vittoria che premia soprattutto la formula scelta da FIAT: stile riconoscibile, dimensioni compatte, praticità quotidiana e un prezzo pensato per restare accessibile. La Grande Panda nasce infatti con l’obiettivo di offrire una mobilità semplice e concreta, adatta alla città ma anche alle esigenze di una piccola famiglia.

Il progetto è stato sviluppato presso il Centro Stile Fiat di Torino e guarda chiaramente alla Panda degli anni Ottanta, senza limitarsi a copiarne le forme. Le linee sono pulite, l’impostazione è moderna e gli interni puntano su ordine e funzionalità. Il risultato è un’auto che richiama la storia del marchio, ma prova a parlare a un pubblico nuovo, interessato a soluzioni elettrificate dal costo non proibitivo.

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La gamma comprende sia versioni completamente elettriche sia varianti ibride. La Fiat Grande Panda elettrica utilizza una batteria da 44 kWh e un motore da 83 kW, pari a 113 CV, con un’autonomia dichiarata fino a 320 km WLTP. La versione ibrida abbina invece un motore tre cilindri da 1,2 litri da 110 CV a una batteria da 48 volt e al cambio automatico a sei rapporti eDCT.

Ian Robertson, direttore ed editore di EcoCar, ha spiegato il riconoscimento con parole molto dirette: “Ci sono auto che impressionano e auto che ti fanno sorridere. La Fiat Grande Panda fa entrambe le cose”. Un giudizio che sottolinea non solo le caratteristiche tecniche del modello, ma anche il suo carattere.

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Secondo EcoCar, è soprattutto la versione elettrica a distinguersi. L’autonomia è considerata adatta alla maggior parte degli utilizzi quotidiani, mentre il prezzo resta uno degli elementi più forti della proposta. Nel Regno Unito, la gamma ibrida parte da 18.995 sterline, mentre la versione elettrica è disponibile da 20.995 sterline.

Anche FIAT UK ha accolto con soddisfazione il risultato. Kris Cholmondeley, amministratore delegato del marchio nel Regno Unito, ha sottolineato come la Grande Panda rappresenti “un grande stile a un prezzo accessibile”, con una personalità vivace e la possibilità di scegliere tra alimentazione ibrida o elettrica.