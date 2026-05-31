Lancia Ypsilon trionfa in Giappone: Gryazin firma la terza vittoria nel WRC2

Arriva sulle strade del Rally del Giappone la prima vittoria stagionale per Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov, protagonisti assoluti al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Il ventottenne pilota bulgaro, già sul podio in Croazia con un solido terzo posto, ha conquistato il gradino più alto al termine di un duello serrato con lo spagnolo Alejandro Cachón, risolto soltanto nelle battute finali.

Advertisement

Gryazin conquista il Rally del Giappone con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale e balza in testa al WRC2

Gryazin ha costruito il successo con una prestazione di grande maturità, firmando dieci scratch e confermando una notevole capacità di adattamento alle insidiose prove speciali giapponesi. Dopo una prima giornata vissuta in rimonta, il pilota bulgaro ha progressivamente preso il controllo della gara, sfruttando esperienza, ritmo e freddezza nei tratti più stretti e tortuosi.

Emblematica la PS7 Obara 1, prova di 16,44 chilometri nella quale Gryazin, nonostante un contatto e una foratura, è riuscito comunque a far segnare il miglior tempo. Un passaggio chiave, simbolo della determinazione con cui il bulgaro ha affrontato un rally tecnico, selettivo e ricco di insidie.

Advertisement

Il testa a testa con Cachón si è protratto fino alla penultima speciale. Gryazin si è presentato al via della Powerstage Lake Mikawako con appena 2,8 secondi di margine, ma nel momento decisivo ha piazzato la zampata vincente. Una prova all’attacco ha permesso all’equipaggio Lancia di chiudere con 15,5 secondi di vantaggio sul rivale spagnolo, finito in testacoda proprio nel finale.

Il successo giapponese consente a Gryazin di salire al comando della classifica piloti WRC2 con 56 punti, quattro in più del compagno di squadra Yohan Rossel, a pari punti con il fratello Leo e il finlandese Korhonen. In vetta anche Konstantin Aleksandrov tra i navigatori, mentre Lancia Corse HF conserva la leadership nella classifica team.

Advertisement

Per la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale si tratta della terza vittoria stagionale in WRC2, un risultato che conferma la competitività della vettura su fondi e scenari molto diversi. Un segnale forte in vista del prossimo appuntamento: il leggendario Rally Acropoli di Grecia, dove la sfida proseguirà sugli sterrati durissimi di uno dei grandi classici del Mondiale.