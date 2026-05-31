Ferrari studia il distacco controllato della ruota: l’idea estrema per crash più sicuri

Ferrari continua a guardare oltre il presente. Dopo le indiscrezioni sul possibile ritorno del cambio manuale, da Maranello emerge un altro brevetto destinato a far discutere: un sistema pensato per permettere alla ruota anteriore di separarsi in modo controllato durante un impatto.

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Un’idea che, a prima vista, può sembrare estrema, ma che nasce da una logica precisa: proteggere meglio l’abitacolo e ridurre le deformazioni in caso di crash frontale asimmetrico. Secondo quanto riportato da CarBuzz, la soluzione è stata individuata in una domanda di brevetto Ferrari depositata presso l’USPTO.

Ferrari brevetta una soluzione di sicurezza passiva che fa cedere la sospensione nel punto giusto, riducendo i danni all’abitacolo nei crash frontali asimmetrici

La sospensione anteriore prevede un meccanismo di cedimento programmato nel supporto del braccio oscillante. In pratica, una barra di fissaggio viene indebolita in due punti specifici, progettati per rompersi solo al raggiungimento di una determinata soglia di forza. Non si tratta, quindi, di una ruota che “vola via” senza controllo, ma di un distacco guidato, calcolato e indirizzato.

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Il brevetto interviene su uno scenario molto concreto: l’impatto frontale angolato, quello in cui una sola ruota colpisce violentemente un ostacolo. In condizioni tradizionali, la ruota tende a essere spinta verso il telaio, caricando la struttura e rischiando di invadere la zona piedi del conducente.

La soluzione Ferrari punta invece a trasformare quel punto critico in una via di fuga controllata: il punto di attacco anteriore della sospensione cede, consentendo alla ruota di allontanarsi dalla scocca invece di diventare un ariete contro l’abitacolo.

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La raffinatezza tecnica sta soprattutto in ciò che resta al proprio posto. Tiranti e supporto posteriore del braccio oscillante non vengono sacrificati: rimangono integri, così da evitare un distacco completamente incontrollato. La ruota si sposta quanto basta per non scaricare tutta l’energia contro il telaio, ma senza trasformarsi in un elemento imprevedibile per gli altri utenti della strada.

In termini di sicurezza, il vantaggio è evidente. Un sistema di questo tipo potrebbe aiutare a superare crash test particolarmente severi senza dover ricorrere a strutture più pesanti. Meno massa significa migliori prestazioni, consumi più contenuti e una dinamica di guida più vicina agli standard Ferrari. La logica è chiara: non irrigidire tutto, ma far cedere il componente giusto, nel momento giusto.

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Naturalmente, un brevetto non equivale a una conferma di produzione. Ferrari deposita costantemente soluzioni tecniche, alcune destinate alla serie, altre utili soltanto a proteggere proprietà intellettuale e possibili sviluppi futuri. Ma il messaggio è interessante: anche nell’era dell’elettrificazione e delle supercar sempre più sofisticate, la sicurezza passiva resta un terreno di innovazione pura.

Se mai questa tecnologia arriverà su una Ferrari stradale, potrebbe rappresentare un cambio di filosofia: non più soltanto assorbire l’urto, ma governarne le conseguenze. Anche quando significa lasciare andare una ruota.