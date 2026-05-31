Maserati GT2, partenza da urlo a Monza: doppietta assoluta e Tridente già protagonista

Maserati Corse apre la stagione 2026 del GT2 European Series powered by Pirelli con un debutto da copertina. Sul circuito di Monza, tempio della velocità e scenario ideale per celebrare il centenario del marchio nelle corse, il Tridente ha firmato una doppietta assoluta in Gara 1, confermando fin dal primo appuntamento la competitività della Maserati GT2.

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Maserati apre il GT2 European Series 2026 con una doppietta a Monza, vittorie di categoria e un debutto che conferma velocità e affidabilità.

Il sabato brianzolo si è trasformato in una festa Maserati grazie al successo di Antoine Potty, portacolori di i4Race, che ha tagliato il traguardo davanti a tutti. Alle sue spalle la coppia Stefan Rosina-Gerhard Tweraser di LP Racing, per un uno-due che ha dato immediatamente un segnale forte al campionato. “Un inizio così ha un sapore speciale”, è il messaggio che arriva dal paddock del Tridente, in un weekend in cui prestazione, gestione e affidabilità hanno fatto la differenza.

La prima gara ha visto Potty difendere con lucidità la prima fila allo start, mentre Rosina si è messo subito in evidenza con un sorpasso di grande qualità su Njor. Dopo la sequenza dei pit stop, le due Maserati si sono ritrovate in testa alla corsa. Tweraser, subentrato a Rosina, ha poi resistito con determinazione alla pressione della Mercedes di Hartling, proteggendo una seconda posizione fondamentale per completare la doppietta.

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Non solo classifica assoluta. A Monza il Tridente ha raccolto risultati di peso in tutte le categorie. Philippe Joseph Prette, campione 2025 e 2024 della Am Class, ha dominato tra i Masters, conquistando la vittoria sia in Gara 1 sia in Gara 2. Una prova di forza netta, impreziosita dalla rimonta domenicale: partito dall’undicesima casella assoluta, Prette ha chiuso quinto nella generale e primo nella sua categoria.

Sorrisi anche in Pro Am, dove Roberto Pampanini e Mauro Calamia, con DINAMIC Motorsport, hanno centrato un doppio podio. In Gara 1 hanno concluso al terzo posto di categoria, mentre nella prova domenicale un passo regolare ha permesso alla coppia di risalire fino alla terza piazza Pro Am e alla sesta assoluta. Positivo anche il debutto in gara di Niccolò Pirri al volante di Maserati, insieme a Thomas Yu Lee per LP Racing: il duo italo-americano ha ottenuto un quarto posto in Pro Am, con Yu Lee già protagonista in qualifica grazie alla pole di categoria.

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La domenica ha portato anche qualche rammarico, con i ritiri nelle fasi iniziali di Potty e dell’equipaggio Tweraser-Rosina, ma il bilancio complessivo resta estremamente positivo. A sottolinearlo è Vincent Biard, Head of Maserati Corse: “Il primo weekend di gara a Monza ha confermato immediatamente la competitività e l’affidabilità della nostra Maserati GT2, con prestazioni solide in tutte le tre categorie”.

Biard ha poi evidenziato il valore simbolico del risultato: “Questo successo assume un significato ancora più importante nell’anno in cui celebriamo i 100 anni di Maserati nelle corse. Vedere team e piloti trovare subito un feeling così forte con la vettura è motivo di grande orgoglio”.

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L’impegno Maserati nel panorama GT è rafforzato anche dal ruolo di official car supplier del GT World Challenge Europe powered by AWS, con Maserati GT2 Stradale e MCPURA rispettivamente Safety Car e Leading Car. Dopo Monza, la sfida proseguirà a Spa-Francorchamps, Misano, Zandvoort e Portimão. Il Tridente ha già lanciato il suo messaggio: nel 2026 vuole essere protagonista.