Maserati festeggia il suo simbolo più iconico: 100 anni di Tridente in un francobollo da collezione

Lo storico stabilimento Maserati di Viale Ciro Menotti, a Modena, ha accolto la cerimonia di annullo filatelico del francobollo dedicato ai 100 anni del Tridente e al centenario della prima vittoria sportiva del marchio alla Targa Florio. Una celebrazione dal sapore speciale, perché organizzata proprio nel luogo in cui la storia Maserati continua ancora oggi a vivere, tra memoria, lavoro quotidiano e passione per l’automobile.

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Dal cofano della Maserati Tipo 26 a un francobollo da collezione

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta il 9 aprile a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il francobollo è arrivato nella casa del Tridente. A Modena l’iniziativa ha assunto un significato ancora più profondo, coinvolgendo istituzioni, rappresentanti del territorio, mondo industriale e soprattutto le donne e gli uomini di Maserati, custodi di un’eredità che appartiene alla storia dell’automobilismo italiano.

Viale Ciro Menotti non è solo uno stabilimento. È uno dei luoghi simbolo della Motor Valley, un indirizzo che racconta generazioni di competenze, intuizioni tecniche e capacità artigianale. Qui sono nate molte delle vetture più importanti del marchio e qui oggi prendono forma modelli come GranTurismo, GranCabrio, MCPURA e GT2 Stradale, espressioni diverse di una stessa idea di lusso sportivo.

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Il francobollo celebra un momento decisivo: il 25 aprile 1926. In quella data la Maserati Tipo 26 fece il suo debutto alla Targa Florio con il Tridente sul cofano, conquistando la vittoria nella propria categoria con Alfieri Maserati alla guida.

L’origine del logo è legata a Mario Maserati, che si ispirò alla Fontana del Nettuno di Bologna, città in cui nel 1914 nacque la “Società anonima officine Alfieri Maserati”. Il Tridente, emblema di forza e potenza, accompagnò prima le vetture da corsa e poi l’intera produzione del marchio, diventando nel tempo uno dei segni più iconici del Made in Italy automobilistico.

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Il francobollo appartiene alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” ed è stato realizzato con il contributo del Centro Stile Maserati e del Centro Filatelico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La vignetta mette in primo piano l’attuale Tridente, mentre sullo sfondo compare un pattern ispirato ai primi loghi del 1926, su base blu. La bandella tricolore e la scritta “CENTENARIO” completano una composizione che unisce memoria, eleganza e identità italiana.

Emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito da Poste Italiane, il francobollo sarà disponibile sia per l’uso corrente sia per il circuito collezionistico, insieme a una cartella filatelica dedicata.

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“Oggi accogliamo nella nostra casa di Modena questo francobollo speciale, che celebra non solo il centenario del Tridente, ma l’inizio di una straordinaria storia tutta italiana”, ha dichiarato Santo Ficili, Alfa Romeo CEO e Maserati COO.