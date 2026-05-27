Lancia Continuum Concept, la berlina futuristica che immagina il nuovo lusso italiano

La Lancia Continuum Concept immaginata da Bruno Callegarin riporta al centro della scena un’idea di berlina italiana elegante, sportiva e tecnologica. Il render, pubblicato nelle scorse ore sui social dal creatore digitale, non rappresenta un modello ufficiale del marchio, ma propone una visione molto chiara di come potrebbe evolvere il linguaggio stilistico Lancia nei prossimi anni.

Advertisement

Un render immagina Lancia Continuum Concept elegante e futuristica, con linee pulite, dettagli premium e un nuovo lusso italiano.

Callegarin descrive il progetto come “un’elegante berlina a quattro porte dall’impostazione sportiva e futuristica, caratterizzata da volumi fluidi e superfici levigate secondo una filosofia di eleganza minimalista”. Una definizione che trova conferma nelle immagini, dove la vettura appare lunga, bassa e pulita nelle forme, con un’impostazione da grande fastback premium.

Il frontale di questa Lancia Continuum Concept interpreta in chiave moderna alcuni elementi già associati al nuovo corso stilistico Lancia. La firma luminosa sottile, il cofano molto levigato e il trattamento essenziale delle superfici danno alla vettura un aspetto sofisticato, più vicino al mondo delle berline di rappresentanza che a quello delle sportive aggressive. La parte anteriore comunica tecnologia, ma senza eccedere in soluzioni scenografiche.

Advertisement

La vista posteriore rafforza questa idea di equilibrio. Il lunotto inclinato, la coda raccolta e la firma luminosa orizzontale creano un profilo filante, mentre i grandi cerchi a razze multiple sottolineano il carattere premium del progetto. Il nome Lancia Continuum Concept sembra suggerire proprio una continuità tra passato e futuro: eleganza italiana, proporzioni classiche e dettagli digitali.

Il render arriva in un momento in cui Lancia cambia i suoi piani iniziali e si prepara alla gestione Fiat ma tenendo sempre fede alla propria identità, puntando su design, raffinatezza e innovazione. In questo contesto, la Lancia Continuum Concept resta un progetto virtuale, ma colpisce perché intercetta un desiderio preciso: rivedere una grande Lancia capace di unire presenza scenica, sobrietà e personalità italiana.