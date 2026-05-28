Nuova Opel Grandland, il SUV tedesco si fa più tecnologico e versatile

La nuova Opel Grandland si presenta come uno dei modelli più importanti nella nuova fase del marchio tedesco. Il SUV del Blitz porta su strada un linguaggio stilistico più moderno e deciso, ispirato alla concept car Opel Experimental, con l’obiettivo di unire robustezza, eleganza e tecnologia in una proposta pensata per il cuore del mercato europeo.

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La nuova Opel Grandland unisce design moderno, interni digitali e tanta versatilità

Il frontale è uno degli elementi più distintivi. La nuova Opel Grandland introduce l’Opel Vizor 3D con logo Blitz illuminato grazie alla tecnologia Edge Light, una soluzione che rafforza l’identità visiva del modello. A completare il quadro ci sono i fari Intelli-Lux LED HD, capaci di contare su 51.200 elementi luminosi gestiti da una telecamera. Il sistema distribuisce la luce in modo preciso, migliorando la visibilità notturna senza abbagliare gli altri utenti della strada.

L’abitacolo segue una filosofia minimalista, ma punta su comfort e funzionalità. Al centro della plancia spicca il display da 16 pollici, affiancato da un quadro strumenti digitale e da soluzioni pensate per rendere l’esperienza di bordo più moderna. Tra queste c’è anche il Pixel Box, uno spazio nella console centrale chiuso da un pannello in vetro traslucido illuminato.

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La nuova Opel Grandland gioca una carta importante anche sul piano della versatilità. Il bagagliaio offre 550 litri sotto il ripiano posteriore, che diventano 1.641 litri abbattendo i sedili. A questi si aggiungono 35 litri di vani portaoggetti distribuiti nell’abitacolo. Opel ha lavorato anche sulla sostenibilità, introducendo tessuti riciclati, e sul benessere a bordo con sedili ergonomici certificati AGR e funzione Intelli-Seat.

La gamma sarà multi-energia. Accanto alle versioni ibride da 145 CV e plug-in hybrid da 225 CV, la Grandland proporrà varianti elettriche con autonomia WLTP fino a 694 km e una versione a trazione integrale a zero emissioni da 325 CV.

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Sul fronte sicurezza, il SUV offre sistemi evoluti come cruise control adattivo, frenata d’emergenza, riconoscimento dei segnali, Intelli-Vision 360° e Intelli-Drive 2.0. Una dotazione che conferma l’ambizione di Opel: rendere Grandland un SUV tecnologico, efficiente e pronto per i lunghi viaggi.