Alfa Romeo, Ficili frena sull’elettrico totale: “Il mondo non è ancora pronto”

Alfa Romeo rivede il proprio percorso verso l’elettrificazione e sceglie una linea più prudente rispetto al passato. Dopo gli annunci di una possibile gamma completamente elettrica, il marchio del Biscione sembra ora orientato verso una strategia più flessibile, capace di adattarsi ai diversi mercati e alle reali condizioni della domanda.

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Alfa Romeo: Santo Ficili ribadisce che il Biscione sarà più flessibile sulle motorizzazioni in futuro

A chiarire la posizione è stato Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo, che in un’intervista ad Autocar ha dichiarato: “Il mondo non è ancora pronto ovunque per le auto elettriche”. Una frase diretta, che non rappresenta una rinuncia all’elettrico, ma piuttosto una presa d’atto. La transizione sta andando avanti, ma non procede alla stessa velocità in tutti i Paesi. Infrastrutture di ricarica, prezzi, incentivi e abitudini dei clienti restano elementi decisivi.

Questo cambio di impostazione riguarderà soprattutto le nuove generazioni di Giulia e Stelvio, attese intorno al 2027. I due modelli nasceranno sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, sviluppata per ospitare powertrain elettrici ma abbastanza flessibile da supportare anche soluzioni ibride. Proprio questa scelta avrebbe contribuito a rivedere i tempi di lancio rispetto ai programmi iniziali.

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La futura gamma dovrebbe quindi essere più articolata. Le versioni d’ingresso potrebbero adottare motori quattro cilindri turbo da 2.0 litri con tecnologia mild hybrid, mentre le varianti superiori dovrebbero puntare su un sistema plug-in hybrid con motore termico 1.6 e unità elettrica sull’asse posteriore. Accanto a queste soluzioni resterà prevista anche una versione completamente elettrica.

Giulia e Stelvio dovrebbero inoltre crescere nelle dimensioni, spostandosi verso una fascia più alta del mercato. Una scelta che permetterebbe ad Alfa Romeo di rafforzare il posizionamento premium dei due modelli e giustificare meglio i prezzi legati alle nuove tecnologie.

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Per gli appassionati, la notizia più importante riguarda le versioni Quadrifoglio. Le varianti più prestazionali resteranno in gamma e dovrebbero seguire la stessa logica multienergia, con proposte plug-in hybrid e 100% elettriche.