Jeep e Rockin’1000 accendono Torino: la nuova Compass sale sul palco

Jeep sarà official partner di Rockin’1000, la più grande rock band del mondo, attesa sabato 30 maggio all’Allianz Stadium di Torino. Un evento che promette di trasformare lo stadio in un’enorme cassa di risonanza, con 1000 musicisti pronti a suonare insieme in perfetta sincronia davanti al pubblico.

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Jeep affianca Rockin’1000 a Torino e presenta la nuova Compass, SUV italiano tra hybrid ed elettrico, con autonomia fino a 650 km

Rockin’1000 è uno di quei format che non si limitano a mettere in scena un concerto. Ogni esibizione diventa un’esperienza condivisa, fatta di persone, strumenti, energia e passione. Mille musicisti, provenienti da percorsi diversi, si uniscono in un’unica voce: è proprio questa dimensione collettiva ad aver reso il progetto un fenomeno riconosciuto anche fuori dai confini italiani.

La presenza di Jeep si inserisce in modo naturale in questo racconto. Il marchio affianca un evento che parla di libertà, autenticità e voglia di vivere esperienze vere, valori da sempre vicini al suo DNA. Al centro ci sarà la Nuova Jeep Compass, protagonista dell’attivazione e simbolo della nuova fase del brand nel segmento dei SUV europei.

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Progettata a Torino, sviluppata a Balocco e prodotta a Melfi sulla piattaforma STLA Medium, la nuova Compass porta con sé una forte impronta italiana. È un SUV pensato per la mobilità quotidiana, ma anche per chi cerca spazio, versatilità e capacità di affrontare percorsi diversi.

La gamma comprenderà versioni e-Hybrid da 145 CV, plug-in hybrid da 225 CV e varianti 100% elettriche. La versione full electric più potente arriverà a 375 CV con trazione integrale e autonomia dichiarata fino a 650 km. A completare il quadro ci sono un coefficiente aerodinamico di 0,29, altezza da terra superiore a 200 mm e capacità di guado fino a 480 mm.