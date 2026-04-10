Maserati: un francobollo speciale per celebrare il centenario del Tridente

A Roma, nella cornice della Sala degli Arazzi di Palazzo Piacentini, Maserati ha aggiunto un nuovo tassello alla propria storia: il Tridente, uno dei simboli più riconoscibili dell’automobilismo italiano, è stato celebrato con un francobollo ordinario dedicato al suo centenario. La presentazione ufficiale, accompagnata dall’annullo filatelico, si è svolta nell’ambito della serie tematica “L’eccellenza del sistema produttivo ed economico”, che quest’anno rende omaggio a nove marchi storici del Made in Italy.

Advertisement

Maserati celebra cento anni con un francobollo che racconta storia, stile e orgoglio italiano

Per Maserati non si tratta di una ricorrenza qualsiasi. Il 2026 segna infatti i 100 anni del Tridente, ma anche il ricordo della prima affermazione sportiva del marchio alla Targa Florio, oltre ai 112 anni dalla fondazione della Casa. Un traguardo importante, che conferma Maserati come il brand più longevo della Motor Valley italiana e come una delle realtà più rappresentative della tradizione industriale nazionale.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il Capo di Gabinetto Federico Eichberg, il Sottosegretario di Stato con delega alla Filatelia Fausta Bergamotto, i rappresentanti dei marchi coinvolti e Santo Ficili, COO di Maserati e CEO di Alfa Romeo. Proprio Ficili ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa, spiegando come questo francobollo celebri non soltanto il centenario del logo, ma l’inizio di una storia tutta italiana fatta di innovazione, competizione, stile e capacità di trasformare l’esperienza maturata in pista in eccellenza su strada.

Advertisement

Il francobollo dedicato al Tridente è stato pensato come una piccola opera celebrativa. Il design porta la firma del Centro Stile Maserati, con l’ottimizzazione grafica curata dal Centro Filatelico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. In primo piano campeggia l’attuale versione del Tridente, mentre sullo sfondo compaiono richiami ai primi loghi del 1926, su una base blu elegante e raffinata. A completare la composizione ci sono una fascia tricolore, che richiama con orgoglio le origini italiane del marchio, e la scritta “Centenario”.

Dietro questo emblema c’è una storia che intreccia arte, identità e motorsport. Il Tridente nacque nel 1926 grazie a Mario Maserati, fratello dei fondatori e appassionato d’arte, che si ispirò alla Fontana del Nettuno di Bologna, città dove la Maserati affonda le proprie radici. Da quel momento, il simbolo è diventato il segno distintivo della Casa, accompagnandola in un lungo percorso fatto di vittorie e successi internazionali.

Advertisement

Dalla Targa Florio alla 500 Miglia di Indianapolis, fino al titolo mondiale di Formula 1 conquistato nel 1957 con Juan Manuel Fangio, il Tridente ha attraversato un secolo di corse mantenendo intatto il suo fascino. Oggi continua a rappresentare una sintesi di eleganza, performance e identità italiana. Anche in formato francobollo.