Alfa Romeo, il nuovo C-SUV nascerà a Melfi e sbarcherà anche negli Stati Uniti

Alfa Romeo prepara un nuovo capitolo della sua gamma SUV. Tra i progetti previsti per lo stabilimento Stellantis di Melfi figura infatti un nuovo C-SUV Alfa Romeo, destinato a rafforzare il marchio in un segmento oggi decisivo per il mercato europeo e internazionale. Si tratta di una notizia che circolava da un po’ per la verità e di cui vi avevamo parlato in diverse occasioni in passato.

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Il nuovo SUV di Alfa Romeo prodotto a Melfi sarà commercializzato anche negli USA

Il modello nascerà sulla piattaforma STLA One, una base tecnica pensata per rendere più rapidi ed efficienti lo sviluppo e la produzione dei futuri veicoli del gruppo. Per il Biscione si tratta di una scelta importante, perché permette di lavorare su un prodotto moderno, flessibile e adatto a mercati diversi.

Il nuovo C-SUV si inserirà nel piano di rilancio produttivo di Melfi, dove arriveranno anche la nuova Jeep Compass, la futura Lancia Gamma e un modello DS. Lo stabilimento lucano si prepara quindi a diventare uno dei poli centrali della strategia Stellantis in Europa, con una gamma di modelli pensata per marchi diversi ma costruita su architetture condivise.

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Per Alfa Romeo, il progetto ha un valore particolare. Il segmento dei SUV compatti è tra i più richiesti e redditizi, ma anche tra i più affollati. Entrare con un nuovo modello in questa fascia significa puntare su un pubblico ampio, fatto di clienti che cercano praticità, tecnologia e immagine, senza rinunciare al carattere sportivo tipico del marchio.

Il nuovo SUV partirà dall’Europa, ma non resterà confinato al Vecchio Continente. Stellantis prevede infatti di portarlo anche negli Stati Uniti, un mercato fondamentale per la crescita globale di Alfa Romeo e per il suo posizionamento premium.

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Melfi avrà dunque un ruolo chiave: non solo produrre un nuovo modello, ma contribuire alla prossima fase internazionale del Biscione. Per Alfa Romeo è una sfida importante; per lo stabilimento lucano, una conferma del proprio peso industriale.