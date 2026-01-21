Nuova Jeep Compass: capacità, design, versatilità, comfort e tecnologia avanzata

La Compass rappresenta da sempre un riferimento in termini di versatilità e carattere, e la sua più recente evoluzione conferma pienamente questa eredità. La nuova Jeep Compass interpreta lo spirito Jeep in chiave contemporanea, combinando il design iconico del marchio con soluzioni tecnologiche evolute e una maggiore raffinatezza complessiva. Al centro del progetto vi sono l’eccellenza ingegneristica e l’innovazione, elementi che consentono di raggiungere elevati standard di potenza ed efficienza.

Nuova Jeep Compass ridefinisce il concetto di SUV: è più capace, versatile, confortevole e tecnologicamente avanzato

Ogni componente è stato rivisto per garantire prestazioni di alto livello in ogni contesto di utilizzo, dal traffico urbano ai lunghi viaggi autostradali, fino ai percorsi off-road più impegnativi. Con una lunghezza di 4,55 metri, la nuova Jeep Compass offre proporzioni equilibrate e un’aerodinamica ottimizzata. Il design esterno, funzionale e mirato, prevede il posizionamento rialzato di radar e telecamere per una maggiore protezione in fuoristrada, mentre il frontale ridisegnato migliora sicurezza ed efficienza. Le versioni 4xe a trazione integrale, insieme al gancio di traino posteriore, sottolineano ulteriormente la vocazione avventurosa del modello.

La nuova Jeep Compass beneficia anche di un nuovo assetto delle sospensioni, sviluppato per raggiungere il miglior equilibrio possibile tra maneggevolezza e comfort. Garantisce un’altezza da terra di 200 mm, consentendo al veicolo di affrontare terreni sconnessi senza compromettere la stabilità su strada. Inoltre, l’accelerazione verticale è stata ridotta del 15% e il rollio del 20%, garantendo una guida più stabile.

Anche la taratura dello sterzo è stata perfezionata per offrire precisione e fluidità, adattandosi in modo intelligente alle diverse situazioni di guida. Questa evoluzione tecnica è completata da un migliore isolamento acustico, grazie a materiali migliorati come il nuovo lunotto posteriore, ora più spesso dell’11%. Insieme, questi miglioramenti creano un ambiente interno tranquillo e raffinato, dove i passeggeri possono godersi lunghi viaggi o spostamenti urbani in totale comfort. Il risultato è un veicolo che offre equilibrio dinamico, combinando agilità con la serenità tipica dei SUV premium.

Inoltre, la versione 4xe con trazione integrale rappresenta un salto di qualità nelle prestazioni grazie al nuovo motore elettrico posteriore sviluppato in esclusiva per la nuova Jeep Compass, in grado di erogare alle ruote 132 kW e fino a 3100 Nm di coppia, garantendo una trazione eccezionale.

All’interno, l’abitacolo della nuova Jeep Compass è stato riprogettato per una maggiore versatilità e raffinatezza. Lo spazio interno è ampio, con 20 mm in più di spazio per le gambe nei sedili posteriori e un bagagliaio che ha raggiunto i 550 litri, 45 litri in più rispetto a prima. I vani portaoggetti anteriori offrono ora 34 litri di spazio, offrendo più spazio per gli oggetti di uso quotidiano. Il design degli interni privilegia la funzionalità e la facilità d’uso, con un intuitivo selettore rotativo del cambio, un pulsante del freno di stazionamento elettronico e un pratico interruttore in gomma Selec-Terrain per una maneggevolezza fluida anche su terreni impegnativi.

La nuova Jeep Compass integra un’architettura tecnologica all’avanguardia che abilita un’ampia gamma di servizi connessi avanzati, disponibili sia a bordo che da remoto. Questi servizi sono organizzati in due pacchetti personalizzati: Connect ONE e Connect PLUS, progettati per migliorare l’esperienza di guida e garantire una perfetta integrazione con lo stile di vita digitale del conducente. La nuova app mobile Jeep 2.0, sviluppata appositamente per la nuova Compass, consente ai conducenti di gestire facilmente le funzioni chiave del veicolo, sempre e ovunque.

Incluso nel prezzo del veicolo per 10 anni, il pacchetto Connect ONE offre una varietà di funzionalità, tra cui alcune specifiche per i veicoli elettrici, come la programmazione della ricarica, il pre-climatizzazione dell’abitacolo e i servizi di ottimizzazione delle prestazioni della batteria. Come parte di questa offerta, i conducenti possono beneficiare della Digital Key, una funzionalità innovativa che consente di utilizzare il proprio smartphone per sbloccare e accedere al veicolo nel modo più intelligente.

Il pacchetto Connect PLUS, invece, è disponibile con una prova gratuita di 12 mesi. Include numerosi servizi che migliorano l’esperienza di guida. Grazie alla navigazione connessa, ad esempio, i conducenti possono pianificare lunghi viaggi con facilità, ricevendo suggerimenti sulle soste di ricarica ottimali lungo il percorso. Inoltre, gli utenti possono monitorare il livello di carica, individuare le stazioni di ricarica, bloccare e sbloccare le portiere da remoto e interagire con la nuova Jeep Compass tramite ChatGPT, ora completamente integrato nel sistema di infotainment.

Nuova Jeep Compass è molto più di un SUV. Le sue tecnologie integrate sono specificamente progettate per offrire ai conducenti un profondo senso di comfort e tranquillità, trasformando ogni viaggio, dai tragitti urbani ai lunghi viaggi su strada, in un’esperienza di guida intelligente e appagante. Uno dei suoi principali miglioramenti è la funzione di guida con un solo pedale, disponibile sulle versioni 100% elettriche (BEV), che consente al conducente di controllare accelerazione e decelerazione utilizzando solo il pedale dell’acceleratore.

Questo sistema intuitivo rende la guida più facile e rilassante, soprattutto nel traffico, e rappresenta la naturale evoluzione di ciò che il cambio automatico ha portato sul mercato: un nuovo livello di facilità, precisione e sicurezza nella guida quotidiana. Un altro significativo progresso è l’inclusione della guida autonoma di Livello 2 come equipaggiamento di serie nella nuova Jeep Compass. Il pacchetto di sicurezza è ulteriormente migliorato con funzionalità all’avanguardia come il Predictive Adaptive Cruise Control (P-ACC) e il cambio di corsia semiautomatico.

Il P-ACC mantiene tutti i vantaggi del tradizionale cruise control adattivo Stop&Go, ma aggiunge la possibilità di regolare la velocità in base alle condizioni stradali, ai limiti di velocità e alle curve o rotatorie imminenti. Il sistema riduce automaticamente la velocità prima di una curva e accelera gradualmente una volta che la strada torna dritta, garantendo una maggiore tranquillità al volante. La funzione di cambio di corsia semiautomatico, disponibile tra 70 e 180 km/h, assiste il conducente nei cambi di corsia effettuando leggere correzioni allo sterzo per guidare il veicolo nella corsia desiderata, offrendo un’esperienza di guida più sicura e rilassata.

Infine, la nuova Jeep Compass offre una delle gamme elettrificate più complete e avanzate del suo segmento, offrendo a ogni automobilista la libertà di scegliere il perfetto equilibrio tra prestazioni, efficienza e piacere di guida.