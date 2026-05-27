Ferrari Luce, il web la ridisegna: la versione digitale prova a restituirle l’anima

Ferrari Luce continua a essere uno dei debutti più discussi dell’ultimo periodo. La prima elettrica del Cavallino ha acceso il confronto non solo sulle prestazioni, ma soprattutto sul design, giudicato da molti lontano dai codici più riconoscibili di Maranello. Un destino che, in parte, accomuna diversi nuovi modelli elettrici di fascia alta, da Jaguar a Mercedes, fino alle ultime proposte BMW.

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Un designer ha reinterpretato in digitale la Ferrari Luce per renderla più vicina al DNA di Maranello, dopo le critiche al suo stile

Il tema è ormai evidente: molte case sembrano usare l’elettrico come occasione per rompere completamente con il passato. Potenze sempre più elevate, linee sempre più futuristiche e abitacoli sempre più vicini al mondo tech stanno trasformando le auto in veri prodotti digitali su ruote. Nel caso della Ferrari Luce, però, il cambio di linguaggio ha generato una reazione particolarmente forte.

La vettura, sulla carta, resta impressionante. Dispone di quattro motori elettrici, uno per ruota, con una potenza complessiva superiore ai 1.000 CV. Numeri da hypercar, coerenti con il posizionamento Ferrari. Eppure, per molti appassionati, non sono bastati a compensare proporzioni considerate troppo lontane dall’idea classica di una Ferrari.

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In questo clima si inserisce il lavoro del designer virtuale Sugar Chow, noto sui social come sugardesign_1, che ha proposto una propria reinterpretazione in CGI della Ferrari Luce. Il suo giudizio è netto: “La Ferrari Luce non sembra affatto una Ferrari”. Secondo il creativo, il problema non sarebbe nei singoli elementi grafici, ma nelle proporzioni generali della vettura.

La sua proposta interviene con modifiche mirate: una griglia anteriore più tradizionale, prese d’aria più leggibili, un paraurti ridisegnato, tetto più slanciato, piccoli sfoghi d’aria posteriori e un diffusore più marcato. Interventi non rivoluzionari, ma sufficienti a rendere la vettura più vicina all’immaginario Ferrari.

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Il caso dimostra quanto il design, oggi, sia diventato centrale almeno quanto la tecnologia. La Ferrari Luce è veloce, potente e avanzata. Ma per convincere davvero dovrà riuscire anche a sembrare, senza esitazioni, una Ferrari.