Lancia Fulvia Coupé Restomod Concept, il mito italiano rinasce in un video

La Lancia Fulvia Coupé Restomod Concept immaginata da Tommaso D’Amico riporta al centro della scena una delle sportive italiane più amate di sempre. Il progetto, firmato dal designer italiano, non si limita a rievocare la storica Fulvia HF, ma prova a reinterpretarne lo spirito con un linguaggio contemporaneo, elegante e profondamente legato al Made in Italy.

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Tommaso D’Amico reimmagina la Fulvia Coupé con linee neo-retrò, interni moderni e motori fino a 400 CV

L’idea di base di questa Lancia Fulvia Coupé Restomod Concept è chiara: conservare il fascino della Fulvia originale, aggiornandolo però con proporzioni, materiali e soluzioni stilistiche più vicine al gusto attuale. La carrozzeria mantiene dimensioni compatte e armoniose, ma introduce superfici più tese, passaruota più muscolosi e dettagli minimalisti dal taglio premium. Il risultato è una coupé neo-retrò che guarda al passato senza trasformarsi in semplice render nostalgico.

Il frontale di questa Lancia Fulvia Coupé Restomod Concept è uno degli elementi più riconoscibili. I quattro fari circolari, chiaro richiamo alla Fulvia storica, vengono reinterpretati con tecnologia LED e integrati in una calandra sottile e orizzontale. Il cofano conserva linee morbide, meno aggressive rispetto a molte sportive moderne, restituendo quell’equilibrio formale che ha sempre fatto parte dell’identità Lancia.

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A rafforzare il carattere del concept c’è il colore Rosso Bordò Metallizzato, abbinato a elementi nero lucido, profili satinati e sottili dettagli cromati. I cerchi da 20 pollici, ispirati nel disegno alle classiche Fulvia HF ma reinterpretati in chiave aerodinamica, ospitano un impianto frenante sportivo maggiorato.

Anche l’abitacolo segue la filosofia restomod. Pelle bordeaux e nera, inserti in alluminio satinato, strumentazione digitale ispirata agli strumenti analogici originali e volante sportivo a tre razze creano un ambiente moderno ma caldo, essenziale e raffinato. Non mancano infotainment evoluto, head-up display e modalità di guida dedicate.

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Sul piano tecnico, la Lancia Fulvia Coupé Restomod Concept è immaginata con diverse motorizzazioni: un 1.8 Turbo da 220 CV, un 2.0 Turbo HF da oltre 320 CV, una plug-in hybrid da 280 CV e una variante full electric HF da oltre 400 CV.