Ferrari Luce travolta dai meme: da Taffo alla Multipla, il web trasforma Maranello in fenomeno pop

Ferrari Luce è ormai molto più della prima elettrica di Maranello. Nel giro di poche ore, il modello è diventato un caso social, capace di uscire dal perimetro dell’automotive per entrare in quello della cultura pop. A far discutere non è soltanto la scelta della propulsione elettrica, ma soprattutto un design che rompe con l’immaginario tradizionale del Cavallino.

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La Ferrari Luce scatena meme, fotomontaggi e video AI: tra Multipla, Taffo e Apple, la prima elettrica di Maranello diventa un caso pop.

La rete ha reagito come spesso accade davanti a un oggetto così divisivo: con meme, fotomontaggi, parodie e video generati con l’intelligenza artificiale. Macitynet racconta come la Ferrari Luce sia stata accostata alla Nissan LEAF 2026, trasformata in una sorta di “Nissan LEAF Pro Max”, e inserita anche in collage ironici accanto ad auto da sempre discusse, tra cui la Fiat Multipla e la Pontiac Aztek.

Proprio la Multipla è diventata uno dei riferimenti più immediati. Il paragone funziona perché tocca un nervo scoperto: entrambe sono auto capaci di dividere al primo sguardo. Da una parte una Ferrari elettrica da oltre mille cavalli, dall’altra una monovolume popolare rivalutata negli anni per la sua intelligenza progettuale. Due mondi lontani, ma uniti dalla stessa capacità di generare reazioni forti.

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Tra i meme più ricorrenti c’è anche quello del Magic Mouse, con la Ferrari Luce immaginata come un oggetto Apple su ruote, richiamando il lavoro di Jony Ive e dello studio LoveFrom. Il riferimento è diventato immediato: linee pulite, superfici essenziali e un’estetica percepita da molti come più vicina al mondo tech che alla tradizione sportiva di Maranello.

Il filone ironico ha coinvolto anche linguaggi molto diversi: dal tono nero e tagliente in stile Taffo, fino ai paragoni con l’universo fashion e lifestyle, come nel caso dei meme che richiamano Oysho. Il risultato è una narrazione parallela, spesso più veloce della comunicazione ufficiale, dove il pubblico rielabora il prodotto a colpi di immagini e battute.

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Non mancano poi i video AI, con finti Jony Ive e Benedetto Vigna trasformati in personaggi satirici di una presentazione alternativa. È il segno che la Ferrari Luce, prima ancora di essere giudicata su strada, è già diventata materiale narrativo.

Per Ferrari il dibattito è delicato, ma anche indicativo. Le auto che non disturbano nessuno raramente diventano fenomeni culturali. La Ferrari Luce, nel bene o nel male, ha già ottenuto una cosa: nessuno riesce a ignorarla.