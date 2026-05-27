Ferrari Luce, la provocazione continua: nasce la FIAT Multipla-Luce, il render che trasforma la polemica in ironia

Ferrari Luce non è soltanto la prima elettrica di Maranello: nel giro di pochi giorni è diventata anche un caso social. Più che la scelta della propulsione a batteria, a far discutere è stato soprattutto il linguaggio stilistico della vettura, molto distante dall’immaginario classico legato al Cavallino. Una scelta coraggiosa, che ha diviso il pubblico tra chi la considera una visione del futuro e chi, invece, fatica a riconoscerla come una vera Ferrari.

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Un render immagina la FIAT Multipla-Luce, una mini EV rétro-futuristica che trasforma la polemica sulla Ferrari Luce in ironia

Come spesso accade davanti a un design così forte, la rete ha reagito rapidamente. Meme, confronti ironici, fotomontaggi e immagini create con l’intelligenza artificiale hanno iniziato a circolare ovunque, trasformando la Ferrari Luce da semplice novità automobilistica a fenomeno pop. Tra le reinterpretazioni più curiose c’è quella che immagina una sorta di FIAT Multipla-Luce, una mini elettrica urbana ispirata all’auto italiana più discussa degli anni Duemila.

Il render non è un progetto ufficiale FIAT, ma funziona proprio perché nasce dentro questo clima di ironia e confronto. Il nome richiama chiaramente la Ferrari Luce, ma sposta il discorso su un terreno completamente diverso. Se la vettura di Maranello parla di lusso, prestazioni e identità del marchio, la Multipla-Luce gioca con nostalgia, provocazione e spirito cittadino.

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La scelta della Multipla non è casuale. Poche auto, in Italia, hanno saputo dividere quanto lei. Per anni è stata criticata per le forme insolite, salvo poi essere rivalutata per la sua intelligenza progettuale, lo spazio interno e una personalità impossibile da confondere. In questo senso, il render della FIAT Multipla-Luce sembra quasi chiudere un cerchio: prende un’auto un tempo considerata “troppo diversa” e la riporta nell’epoca dell’elettrico e dell’intelligenza artificiale.

La carrozzeria compatta, l’impostazione da city car e l’azzurro pastello accentuano il tono leggero del concept. Non c’è l’ambizione di immaginare una supercar, ma quella di creare un oggetto urbano riconoscibile, ironico e volutamente fuori dagli schemi. Una piccola provocazione visiva, più vicina alla cultura dei social che a un vero piano industriale.

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Il punto di contatto con la Ferrari Luce è proprio questo: entrambe generano reazioni. Una lo fa nel segmento più esclusivo dell’automobile, l’altra in forma di gioco digitale. Ma il messaggio è simile: quando il design smette di rassicurare, torna a far discutere. E spesso sono proprio le auto più discusse a restare più a lungo nella memoria collettiva.