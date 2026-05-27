Stellantis accelera in Europa ad aprile 2026: vendite in crescita e quota di mercato in rafforzamento

Il mercato auto europeo sembra aver ritrovato un passo più convincente. Dopo una fase lunga e irregolare, fatta di prezzi alti, clienti prudenti e scelte d’acquisto spesso rimandate, aprile 2026 porta un segnale positivo. Non ancora una svolta definitiva, ma un’indicazione chiara: la domanda c’è e il settore sta provando a ripartire con maggiore continuità. Anche Stellantis pare aver intrapreso la strada giusta: ad aprile cresce in Europa, con immatricolazioni in aumento e una quota del 15,8% nei primi quattro mesi, trainata da Fiat.

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Ad aprile Stellantis cresce in Europa, con immatricolazioni in aumento e quota al 15,8% nei primi quattro mesi, trainata da Fiat.

Nell’Europa Occidentale, cioè Unione Europea, Paesi Efta e Regno Unito, ad aprile sono state immatricolate 1.152.315 auto. Il confronto con lo stesso mese del 2024 segna un aumento del 7%, un dato che rafforza il recupero già visto nei mesi precedenti. Anche il bilancio da inizio anno conferma il miglioramento: tra gennaio e aprile sono state vendute 4.672.775 vetture, con una crescita del 4,8%.

Dentro questo quadro, Stellantis riesce a muoversi con una certa concretezza. Il gruppo ha chiuso aprile con 176.859 immatricolazioni, pari a un incremento del 6,7% rispetto a un anno prima. La quota di mercato si è attestata al 15,3%, praticamente in linea con il 15,4% registrato nell’aprile 2025. In altre parole, Stellantis cresce quasi allo stesso ritmo del mercato, mantenendo stabile il proprio peso nel mese.

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Il segnale più interessante arriva però dal cumulato. Nei primi quattro mesi del 2026, Stellantis ha immatricolato 740.496 vetture, con una crescita del 7,1%. La quota di mercato è salita dal 15,5% al 15,8%, un progresso contenuto ma importante in un mercato europeo dove la concorrenza resta molto forte e ogni decimale può fare la differenza.

A sostenere il gruppo è soprattutto Fiat, che ad aprile ha registrato una crescita del 23%, risultando il marchio più dinamico all’interno di Stellantis. È un dato significativo, perché conferma la forza del brand italiano in una fase in cui molti automobilisti cercano auto semplici da usare, compatte, efficienti e con costi più sostenibili.

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Allo stesso tempo, il mercato europeo sta cambiando rapidamente. Le auto elettriche pure hanno raggiunto nel primo trimestre il 19,4% delle immatricolazioni, mentre le ibride continuano a guadagnare spazio in molti Paesi.