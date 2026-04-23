Lancia Corse HF: Luca Martello è il nuovo Responsabile dei programmi sportivi del marchio

Lancia ha annunciato la nomina di Luca Martello come Responsabile di Lancia Corse HF. Un vero e proprio passaggio di consegne, annunciato già al Rally del Ciocco, che diventerà operativo durante il prossimo appuntamento del Rally Due Valli quando lo stesso Luca Martello prenderà il posto, definitivamente, di Eugenio Franzetti. La guida delle attività sportive di Lancia passa quindi al 35enne di Aosta.

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La nomina rientra in quella che rappresenta una fase molto significativa per Lancia, in accordo col pieno ritorno alle competizioni del costruttore torinese accanto a quella che è una visione di lungo periodo. Dopo aver accompagnato già il rilancio di Lancia Corse HF e dopo avere gestito per alcuni mesi un doppio ruolo, ora Eugenio Franzetti si potrà occupare del suo incarico di Global Director Marketing & Communication di Alfa Romeo. Il testimone passa quindi nelle mani di Luca Martello che al momento mantiene comunque l’incarico di EE Lancia Ypsilon Product Manager.

Luca Martello fa parte del mondo Lancia da circa 6 anni

Il nuovo Responsabile di Lancia Corse HF, Luca Martello, è nato ad Aosta il 28 gennaio del 1991 e già dal 2016 fa parte del Gruppo ed è entrato a far parte di Lancia già a partire dal 2020. In questi sei anni di militanza presso il costruttore torinese ha seguito da vicino il percorso di sviluppo della nuova generazione di Lancia Ypsilon, seguendone lo sviluppo e accompagnando l’approdo del modello alle competizioni. L’esperienza maturata fin qui ha permesso a Martello di conoscere al meglio il prodotto, l’identità e le nuove ambizioni del marchio che oggi si rende protagonista di una nuova stagione sportiva già caratterizzata da importanti risultati sul campo.

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Al Rally Due Valli Luca Martello avrà anche l’onore di dare l’avvio al nuovo Trofeo Lancia Rally6, ovvero una nuova iniziativa che ha il compito di ampliare la presenza del costruttore e del marchio nelle competizioni rallystiche rafforzando il ruolo di Lancia nella crescita dei nuovi talenti. “Assumere la responsabilità di Lancia Corse HF è per me motivo di grande orgoglio e una sfida che accolgo con entusiasmo e senso di responsabilità” ha dichiarato il nuovo Responsabile di Lancia Corse HF Luca Martello. “Lancia è un marchio unico nel mondo dei rally, capace di unire storia, passione, carattere e una visione chiara del futuro. Raccogliere il testimone di Eugenio Franzetti significa dare continuità a un lavoro straordinario, costruito con competenza, energia e grande dedizione. Il nostro obiettivo è proseguire su questa strada con umiltà, determinazione e spirito di squadra, facendo crescere ulteriormente il programma sportivo del marchio e valorizzando i giovani talenti”, ha poi aggiunto.

Il nuovo ruolo occupato da Luca Martello gli permetterà di seguire da vicino tutti gli appuntamenti italiani ed europei del programma sportivo di Lancia. In questo modo il costruttore rimarca la propria volontà di presidiare tutte le fasi del progetto rallystico in essere fin dalla formazione dei nuovi piloti per arrivare ai programmi più ambiziosi verso cui ambire. Proprio il debutto del Trofeo Lancia Rally6 al Rally Due Valli rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia di Lancia necessaria per rafforzare la presenza del marchio nel panorama rallystico sia italiano che a livello internazionale. Con la nomina di Luca Martello, Lancia conferma “la volontà di consolidare il progetto Lancia Corse HF, valorizzando competenze interne, continuità manageriale e sviluppo di una filiera sportiva capace di sostenere la crescita del marchio. Un cammino che guarda avanti, forte di un’eredità sportiva senza eguali e di una nuova generazione pronta a raccoglierne il testimone”, si legge nella nota.