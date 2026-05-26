Stellantis rilancia l’elettrico accessibile in Francia: si parte da 94 euro al mese

Stellantis France rafforza la propria offensiva sull’elettrico accessibile, provando ad avvicinare le auto a zero emissioni a una platea più ampia di clienti. L’obiettivo è rendere la mobilità elettrica meno lontana, non solo per chi guarda alla sostenibilità, ma anche per famiglie e professionisti che devono fare i conti con costi di gestione sempre più pesanti.

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Stellantis sosterrà ancora una volta il governo francese

Il contesto aiuta a spiegare la scelta. In Francia il prezzo del carburante continua a incidere sui bilanci domestici e spinge molti automobilisti a valutare alternative più economiche nell’uso quotidiano. In questo scenario, l’elettrico può diventare una soluzione concreta solo se accompagnato da formule d’acquisto semplici e canoni davvero accessibili.

Dopo il ruolo di primo piano nel programma di leasing sociale 2024-2025, Stellantis accoglie quindi con favore le misure annunciate con il Piano Elettrico 2026. Il gruppo è pronto a mobilitare la propria rete commerciale per proporre offerte rivolte sia ai privati sia ai professionisti, con veicoli elettrici disponibili a partire da 94 euro al mese.

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A spiegare il senso dell’iniziativa è Xavier Duchemin, direttore di Stellantis Francia: «Mentre l’aumento dei prezzi del carburante sta mettendo a dura prova i bilanci delle famiglie francesi, molti clienti si sono rivolti alla nostra offerta di veicoli elettrici negli ultimi due mesi». Parole che fotografano bene il momento: l’elettrico interessa sempre di più, ma il prezzo resta uno dei fattori decisivi.

I preordini per il leasing sociale sono già aperti per i clienti che rispettano i requisiti di reddito. Tra le proposte più rilevanti c’è la Citroën ë-C3, offerta da 94 euro al mese, una soglia pensata per rendere più facile il primo passo verso una vettura elettrica.

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Stellantis guarda anche al mercato dell’usato, che può rappresentare una porta d’ingresso ancora più accessibile. Attraverso la rete Spoticar, il gruppo propone veicoli elettrici di seconda mano con un acconto di 2.000 euro. Tra gli esempi indicati ci sono le Fiat 500 elettriche, disponibili da 99 euro al mese.

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Il passaggio all’elettrico, però, non si esaurisce nella scelta dell’auto. Per questo Free2move Charge propone sconti fino al 40% sull’acquisto di una stazione di ricarica domestica, così da rendere più semplice la gestione quotidiana.

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Per orientare i clienti tra offerte, incentivi e requisiti, Stellantis attiverà anche un call center dedicato. Un supporto utile, soprattutto in un quadro di agevolazioni articolato, che comprende anche bonus CEE fino a 9.850 euro per i professionisti interessati ai veicoli commerciali elettrici.