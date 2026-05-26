Jeep Avenger, Alfa Romeo Junior e Fiat 600: ecco come sono andate le vendite ad aprile 2026

Tra i B-SUV gemelli del gruppo Stellantis, la Jeep Avenger continua a essere il modello più venduto in Europa anche ad aprile 2026. Il confronto con Fiat 600 e Alfa Romeo Junior, basato sui dati Dataforce pubblicati da Autonews, mostra però un quadro interessante: tutti e tre i modelli restano centrali nelle rispettive gamme, ma con andamenti diversi rispetto allo scorso anno.

Advertisement

Partendo dall’Alfa Romeo Junior, il B-SUV del Biscione ha registrato ad aprile 2026 2.289 immatricolazioni in Europa. Il dato è in calo rispetto allo stesso mese del 2025, quando le unità vendute erano state 3.665. Nei primi quattro mesi dell’anno, Junior ha totalizzato 11.742 immatricolazioni, contro le 13.048 dello stesso periodo del 2025. Il modello resta comunque oggi una delle colonne commerciali di Alfa Romeo, confermandosi fondamentale per i volumi del marchio.

Più alto è il risultato della Fiat 600, che ad aprile 2026 ha raggiunto 3.977 immatricolazioni complessive, somma delle 3.390 versioni ibride e delle 587 elettriche. Anche in questo caso, però, il confronto annuo evidenzia una flessione: ad aprile 2025 le Fiat 600 vendute in Europa erano state 6.009. Guardando al periodo gennaio-aprile, il modello torinese ha totalizzato 18.230 unità, divise tra 16.607 ibride e 1.623 elettriche, contro le 22.305 registrate nei primi quattro mesi dello scorso anno.

Advertisement

A guidare la classifica resta la Jeep Avenger, che mantiene un vantaggio netto sulle due “sorelle”. Ad aprile 2026 il SUV compatto americano ha venduto 7.632 unità in Europa. Il dato mensile è inferiore rispetto ad aprile 2025, quando le immatricolazioni erano state 9.793, ma il cumulato annuo racconta una sostanziale tenuta: 37.219 unità nei primi quattro mesi del 2026, praticamente in linea con le 37.332 dello stesso periodo del 2025.

Il confronto conferma quindi una gerarchia abbastanza chiara: Avenger resta davanti, Fiat 600 segue a distanza, mentre Junior continua a rappresentare un modello importante per Alfa Romeo, pur con numeri più contenuti.