FIAT e Wydad Athletic Club: partnership storica in Marocco

FIAT Marocco sceglie il Wydad Athletic Club per rafforzare la propria presenza nel Paese e parlare a un pubblico molto ampio, unito da una passione comune: il calcio. La nuova partnership mette insieme due realtà molto presenti nella vita quotidiana marocchina, da una parte la mobilità, dall’altra uno dei club più popolari e seguiti del panorama nazionale e africano.

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FIAT rafforza la sua presenza in Marocco con il Wydad Athletic Club

L’accordo prevede la presenza del logo FIAT sulle maglie ufficiali del WAC, posizionato sulla spalla. Ma l’intesa non si limiterà alla visibilità sul campo. Il marchio sarà protagonista anche durante le partite casalinghe, con attività dedicate, iniziative per i tifosi e momenti pensati per rendere la collaborazione più viva e riconoscibile.

Il Wydad potrà inoltre contare su una flotta di veicoli FIAT, messa a disposizione per supportare gli spostamenti e le esigenze operative del club. I modelli coinvolti saranno annunciati progressivamente, nelle prime fasi della partnership.

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Per FIAT Marocco, l’obiettivo è andare oltre la semplice sponsorizzazione. Il progetto prevede il coinvolgimento dei giocatori della prima squadra nelle campagne di comunicazione, insieme ad attività digitali e iniziative rivolte alla community. Un modo per costruire un rapporto più diretto con i tifosi, valorizzando la forza emotiva del Wydad.

La collaborazione coinvolgerà anche la squadra femminile del club, che sarà integrata negli eventi e nelle principali attività di comunicazione. Spazio anche ai giovani, con attenzione all’accademia calcistica del WAC e alla crescita dei talenti locali.

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A sintetizzare il senso dell’accordo è Yves Peyrot Des Gachons, Amministratore Delegato di Stellantis Marocco: «FIAT non ha semplicemente scelto una squadra di calcio; La casa torinese ha scelto una passione che unisce i marocchini».

Per Hicham Aït Menna, presidente del Wydad Athletic Club, la partnership nasce da valori condivisi: «autenticità, impegno, spirito di squadra e orgoglio». Le prime iniziative partiranno con la stagione 2026-2027, tra attività nei giorni delle partite, contenuti digitali, concorsi e operazioni pensate per avvicinare tifosi, club e marchio FIAT.