Alfa Romeo 33 Stradale: Menzione d’Onore al Compasso d’Oro, la bellezza italiana conquista ancora

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale riceve la Menzione d’Onore al XXIX Premio Compasso d’Oro ADI, nella categoria “Design per la mobilità”. Il riconoscimento è stato assegnato durante la cerimonia del 22 maggio all’ADI Design Museum di Milano e conferma il valore di un progetto che, fin dalla sua nascita, aveva un compito complesso: riportare nel presente uno dei nomi più emozionanti della storia Alfa Romeo.

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Alfa Romeo 33 Stradale si è aggiudicata il riconoscimento nella categoria “Design per la mobilità”

Alfa Romeo 33 Stradale è un nome storico per il biscione che rimanda direttamente al modello del 1967, disegnato da Franco Scaglione e ancora oggi considerato una delle automobili più belle mai realizzate. Ripartire da quella storia significava muoversi su un terreno delicato. Bastava poco per trasformare l’omaggio in nostalgia, o per allontanarsi troppo da un’icona che gli appassionati ricordano con grande affetto.

Alfa Romeo ha scelto una via più equilibrata. La nuova Alfa Romeo 33 Stradale conserva l’anima della versione originale. Le proporzioni, la pulizia delle superfici e il modo in cui i volumi dialogano tra loro raccontano una sportiva moderna, ma ancora profondamente legata alla tradizione italiana. È un’auto che non ha bisogno di forzare il linguaggio per farsi notare: punta su armonia, eleganza e presenza scenica.

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Il concetto scelto dal marchio è quello di “bellezza necessaria”. Una definizione che descrive bene l’approccio stilistico della vettura. Ogni linea sembra avere un motivo, ogni dettaglio contribuisce all’equilibrio generale. Non c’è ricerca dell’effetto gratuito, ma il tentativo di costruire una forma capace di emozionare senza diventare eccessiva.

Anche l’abitacolo segue questa filosofia. Gli interni sono essenziali, curati e pensati per mettere il guidatore al centro. Il design minimalista non significa povertà, ma attenzione a ciò che conta davvero: posizione di guida, materiali, sensazioni e rapporto diretto con la vettura. È un ambiente che vuole ricordare come una sportiva Alfa Romeo debba prima di tutto essere vissuta al volante.

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La produzione limitata a soli 33 esemplari rende il progetto ancora più esclusivo. Ogni vettura nasce attraverso un processo artigianale, con una cura del dettaglio molto elevata e un alto livello di personalizzazione. In questo percorso ha un ruolo fondamentale Carrozzeria Touring Superleggera, nome storico dell’automobilismo italiano, già legato ad alcune tra le creazioni più eleganti del passato.

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale rappresenta anche una delle massime espressioni di BOTTEGA FUORISERIE, il programma dedicato alle vetture su misura. Ogni esemplare prende forma attraverso un dialogo diretto con il cliente, trasformando l’auto in qualcosa di personale e irripetibile.

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Il riconoscimento del Compasso d’Oro si inserisce in una tradizione importante per Alfa Romeo. Prima della 33 Stradale, anche Giulia, Brera e Giulietta avevano ottenuto premi e menzioni dall’ADI, confermando il legame profondo tra il marchio e il design italiano.