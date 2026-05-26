Officine indipendenti cercasi: Stellantis lancia la joint venture Octago

Il mercato del post-vendita europeo è una giungla sempre più fitta, dove sopravvivere senza strumenti adeguati è diventato complicato anche per le realtà più strutturate. Stellantis ha deciso di muoversi in tal senso.

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La risposta si chiama Octago, una joint venture nata dalla collaborazione con MSX International, pensata per espandere e rafforzare la rete Eurorepar Car Service su scala continentale. Il progetto punta a portare competenze concrete sul campo, strumenti basati sull’intelligenza artificiale e un coaching operativo strutturato direttamente dentro le officine indipendenti.

Il meccanismo è chiaro. Octago connette i team che lavorano quotidianamente a stretto contatto con officine e distributori attraverso un ecosistema di dati unificato, erogando servizi che vanno dalla formazione tecnica e commerciale al benchmarking, passando per analisi avanzate sulla gestione della clientela. L’obiettivo dichiarato è migliorare le performance delle officine già dentro la rete e attrarne di nuove, allargando così la copertura del mercato post-vendita Stellantis verso privati e flotte aziendali.

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I veicoli moderni sono diventati oggetti di una complessità crescente, la digitalizzazione ha trasformato le aspettative dei clienti e la concorrenza nel settore dell’aftermarket indipendente si è fatta brutale. In questo contesto, un’officina che lavora senza dati, senza benchmark e senza aggiornamento continuo è un’officina che arretra. Octago nasce proprio per colmare quel gap.

Cyril Billiard, Presidente di Eurorepar Car Service, inquadra il lancio della joint venture Stellantis con MSX International come una pietra miliare nel percorso che dovrebbe trasformare Eurorepar nella rete leader europea per l’assistenza multimarca. Un traguardo ambizioso, per un marchio che nel frattempo deve anche convincere le officine indipendenti che entrare nella rete conviene davvero, anche in termini di volumi sui ricambi.

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Elvira Llorens, Amministratore Delegato di Octago: “Combinando la nostra profonda esperienza sul campo con analisi avanzate, strumenti basati sull’intelligenza artificiale e un supporto pratico, aiutiamo officine e distributori a migliorare le prestazioni e a gestire la complessità del mercato post-vendita indipendente”. Octago sarebbe dunque pensata per fornire risultati concreti e misurabili ogni giorno, in ogni mercato.