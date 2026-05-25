Fiat Francois, il piano per il 2030: Grizzly, E-Car e un misterioso Family Mover

Fiat prepara una trasformazione profonda della propria gamma e lo fa restando fedele alla sua identità più riconoscibile: auto semplici, accessibili e pensate per la mobilità quotidiana. A tracciare la rotta è Olivier Francois, CEO del marchio torinese, che nell’ambito del piano Fastlane 2030 di Stellantis ha illustrato una strategia ambiziosa, costruita attorno a nuovi modelli, elettrificazione e prezzi competitivi.

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Fiat amplia la gamma con Grizzly, una E-Car sotto i 15.000 euro e un nuovo Family Mover

L’obiettivo è chiaro: aumentare in modo significativo la copertura del mercato globale, passando dall’attuale 25% a oltre il 50% grazie a una nuova generazione di prodotti. Fiat vuole continuare a essere “grande nel piccolo”, ma senza limitarsi alle sole city car. Il futuro del marchio passerà infatti anche da SUV compatti, soluzioni urbane radicali e nuovi family mover pensati per chi cerca spazio, praticità e costi sotto controllo.

La base tecnica di questa offensiva sarà la piattaforma Smart Car di Stellantis, già utilizzata per la Grande Panda. Un’architettura flessibile, pensata per ridurre i costi industriali e permettere a Fiat di proporre modelli più accessibili in diversi segmenti. Su questa piattaforma nascerà anche la Fiat Grizzly, attesa tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

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La Grizzly sarà uno dei modelli chiave del nuovo corso Fiat. Si posizionerà nel segmento C e verrà proposta in due varianti di carrozzeria: una più vicina al SUV tradizionale, con linee robuste e squadrate, e una fastback, più dinamica e sportiva. Il design dovrebbe riprendere alcuni elementi introdotti dalla Grande Panda, con superfici geometriche e un’impostazione molto razionale. Non è esclusa una configurazione fino a 7 posti, elemento che renderebbe il modello particolarmente interessante per le famiglie.

La vera sorpresa, però, arriverà nel 2029. Francois ha anticipato l’arrivo di un terzo Family Mover, descritto come un concept “super innovativo” e potenzialmente capace di rivoluzionare il mercato. I dettagli restano riservati, ma il CEO Fiat ha espresso il desiderio di presentarlo a Parigi, lasciando intendere un progetto dal forte valore simbolico.

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Accanto ai family mover arriverà anche la nuova E-Car sotto i 15.000 euro, destinata alla produzione a Pomigliano d’Arco. Sarà la risposta Fiat alla crescente domanda di elettriche accessibili e alla pressione dei costruttori low cost, soprattutto asiatici.

Con Grizzly, Pandina, Quattrolino, nuova 500 ed E-Car Fiat prepara quindi una gamma più ampia e concreta. Una strategia che punta a riportare il marchio al centro della mobilità popolare europea, con l’ambizione di rendere l’elettrico davvero alla portata di molti.