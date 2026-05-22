Fiat Grizzly Fastback, il SUV coupé si mostra ancora senza veli nelle ultime foto spia

La nuova Fiat Grizzly torna al centro dell’attenzione, questa volta nella variante più dinamica e scenografica: la versione coupé, o più precisamente fastback. Le immagini spia pubblicate sul forum Cochespias, indicate con fonte A. Masera su Autopareri, mostrano un esemplare impegnato in quello che sembra un set fotografico, segnale che il debutto ufficiale potrebbe non essere lontano. Il thread è dedicato alla “2026 Fiat Grizzly Fastback” e riporta una serie di scatti della vettura.

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Le nuove foto spia svelano la Fiat Grizzly Fastback

Rispetto a un classico SUV compatto, la Fiat Grizzly Fastback punta su una linea più emozionale. Il profilo laterale è dominato dal tetto discendente, dal lunotto inclinato e da una coda alta e muscolosa, elementi pensati per dare alla vettura un aspetto più sportivo senza rinunciare alla postura rialzata tipica dei crossover. La carrozzeria gialla con tetto nero accentua ulteriormente il contrasto visivo, mentre i passaruota marcati e le protezioni inferiori richiamano il linguaggio robusto dei modelli Fiat più recenti.

Il nome Fiat Grizzly, ben visibile nella parte posteriore dell’esemplare fotografato, suggerisce una volontà precisa: comunicare forza, versatilità e presenza su strada. Una scelta coerente con la nuova strategia Fiat, sempre più orientata a modelli globali, semplici da riconoscere e adatti a mercati diversi. La variante fastback potrebbe rappresentare la declinazione più ricercata della famiglia, pensata per chi cerca un SUV compatto ma con un’immagine meno tradizionale.

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Le foto spia non permettono ancora di conoscere dettagli ufficiali su motori, piattaforma e mercati di destinazione. Tuttavia, è plausibile immaginare un’impostazione multi-energia, in linea con la strategia Stellantis e con l’evoluzione della gamma Fiat. La Grizzly Fastback potrebbe quindi arrivare con motorizzazioni a benzina elettrificate, ibride o, in alcuni mercati, anche con soluzioni più orientate all’elettrificazione.

Sebbene questo modello sia destinato principalmente ai mercati extraeuropei, a nostro giudizio pare avere le carte in regola per ritagliarsi spazio anche nel Vecchio Continente. Una cosa, però, appare chiara: Fiat sta preparando un SUV coupé dal forte impatto visivo. E la Grizzly Fastback sembra pronta a giocare una partita importante nel futuro della gamma.