Alfa Romeo sale a bordo di Luna Rossa: a Cagliari parte la sfida dell’America’s Cup

Alfa Romeo entra nel vivo della sfida verso la Louis Vuitton 38ª America’s Cup e lo fa accanto a Luna Rossa, da Official Sponsor del team italiano. Dal 21 al 24 maggio, il Golfo degli Angeli di Cagliari ha ospitato la Preliminary Regatta Sardinia, primo atto ufficiale del percorso che porterà alla storica edizione del 2027 nel Golfo di Napoli.

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Per la prima volta nella sua storia, l’America’s Cup si svolgerà in Italia, e proprio per questo l’appuntamento sardo ha assunto un valore particolare. Non solo una regata preliminare, ma l’inizio di un cammino destinato a portare il grande pubblico verso uno degli eventi sportivi più antichi e prestigiosi al mondo.

Alfa Romeo ha vissuto la tappa di Cagliari da protagonista, accompagnando Luna Rossa fino alla vittoria e offrendo ai propri ospiti un’esperienza costruita tra terra e mare. Il programma ha previsto una visita esclusiva alla base del team italiano, con accesso al cuore operativo della squadra, e poi la possibilità di seguire le regate direttamente dall’acqua, a bordo di un catamarano Alfa Romeo.

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La partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa nasce da valori comuni: ricerca tecnica, innovazione, competizione e capacità di spingersi oltre il limite. Due eccellenze italiane che operano in mondi diversi, auto e vela, ma che condividono la stessa tensione verso prestazione, precisione e identità.

Durante l’evento, presso la base di Luna Rossa a Cagliari, è stata esposta anche la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, primo prodotto nato dalla collaborazione tra il Biscione e il team velico. Una presenza dal forte valore simbolico, pensata per rappresentare il punto d’incontro tra design automobilistico, performance e spirito competitivo italiano.

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La tappa sarda ha segnato anche l’avvio del “Road to Napoli 2027”, il viaggio itinerante del motorhome Alfa Romeo che seguirà le regate preliminari della America’s Cup attraversando l’Italia e l’Europa. A ogni appuntamento, il pubblico potrà scoprire da vicino la gamma del marchio e immergersi nell’universo Alfa Romeo.

Cagliari ha offerto così il primo assaggio di un percorso che culminerà nel Golfo di Napoli. Per Alfa Romeo e Luna Rossa, la rotta è tracciata: portare il Made in Italy al centro della scena, tra sport, tecnologia e passione.