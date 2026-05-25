Dodge Viper, l’erede spirituale prende forma: Copperhead pronta a mordere

Dodge Viper potrebbe avere finalmente una nuova erede spirituale. All’interno della roadmap di Stellantis, che prevede oltre 100 modelli nuovi e aggiornati nei prossimi anni, Dodge prepara infatti una sportiva di punta chiamata Copperhead, destinata a riportare al centro della scena quell’idea di muscle car estrema, bassa e aggressiva che ha reso leggendaria la Viper.

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Dodge prepara Copperhead, una sportiva estrema che richiama la Viper con linee basse, aerodinamica aggressiva e motore termico

Secondo quanto riportato da Car and Driver, che ha potuto osservare l’auto in anteprima, la nuova sportiva americana si presenta con proporzioni molto decise: lunga, bassa e filante. Una configurazione che richiama immediatamente l’immaginario della Dodge Viper, anche se la base tecnica potrebbe essere collegata alla Charger. L’obiettivo, però, sembra chiaro: costruire un modello emozionale, più radicale rispetto alle normali sportive di gamma.

La carrozzeria della Copperhead appare ricca di soluzioni aerodinamiche. Sul cofano spicca una grande S-duct, accompagnata da un rigonfiamento molto pronunciato e da ulteriori sfoghi d’aria. Sono presenti anche prese dietro le ruote posteriori, probabilmente pensate per migliorare il raffreddamento dei freni. Tutti dettagli che suggeriscono una vettura nata per prestazioni importanti.

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Al posteriore domina un enorme alettone, mentre i terminali di scarico confermano la presenza di un motore termico. Dodge non ha ancora comunicato dati ufficiali sul powertrain, ma immaginare un’erede della Dodge Viper senza almeno un V8 sembra difficile. Se il nuovo Ram Rumble Bee fosse un indizio, non si può escludere una gamma articolata di motorizzazioni, magari con una variante SRT al vertice.

Il nome Copperhead non è nuovo per Dodge. Era già stato utilizzato quasi trent’anni fa su una concept car pensata come modello più accessibile rispetto alla Viper. Oggi, però, quel nome potrebbe tornare con un significato molto più ambizioso: non una sorella minore, ma una nuova icona prestazionale.

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Per gli appassionati della Dodge Viper, il progetto Copperhead rappresenta quindi una notizia da seguire con attenzione. Non sarà forse una Viper in senso stretto, ma potrebbe riportarne in vita lo spirito: potenza, presenza scenica e carattere americano senza compromessi.