Ferrari deposita 10 marchi: cosa ci dicono davvero questi nomi

A Maranello si registra spesso, e quando lo si fa in questi numeri, qualcosa bolle in pentola. Ferrari ha depositato ben dieci nuovi marchi, individuati inizialmente da CarBuzz (sempre molto attenti), che disegnano un futuro molto affollato di varianti, versioni speciali e nomi capaci di emozionare qualsiasi appassionato del Cavallino.

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Partiamo dalla protagonista assoluta di questa lista: la F80. L’attuale hypercar di punta genera già un’intera costellazione di denominazioni depositate. Ecco quindi F80 Targa, F80 Roadster, F80 MM, F80 MM Aperta. La tradizione Ferrari insegna che i modelli di punta raramente restano soli a lungo. Versioni spider, serie speciali, edizioni limitate e carrozzerie su misura sono da sempre parte del DNA di Maranello. L’ipotesi di una F80 scoperta, è quasi logica.

Il riferimento “MM” merita attenzione. Potrebbe indicare una produzione ultra-limitata o una carrozzeria dedicata, nella stessa logica delle one-off che Ferrari ha trasformato in un segmento di business vero e proprio.

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Ancora più intriganti, però, sono F80XX e FXX80. Ferrari potrebbe star preparando una versione da pista estrema sulla falsariga delle serie XX che hanno generato la FXX dalla Enzo e la FXX-K dalla LaFerrari. Macchine non omologate per la strada, prodotte in numeri irrisori.

Sul fronte più vicino alla produzione c’è il nome 296 Challenge Stradale, abbreviabile in 296 CS. Da tempo circolano immagini di un prototipo con aerodinamica aggressiva e ala posteriore vistosa: la sigla Challenge Stradale porta con sé un pedigree fenomenale e la 296 sembra avere tutto per entrare in quella genealogia.

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Poi c’è il nome che stupisce: 12Cilindri GTO. L’ultima GTO ufficiale Ferrari fu la 599 del 2010, versione estrema del V12 aspirato di quell’epoca. Se il nome tornasse davvero, significherebbe quasi certamente una versione ancora più radicale dell’attuale 12Cilindri con meno peso, più prestazioni, un atto d’amore dichiarato al motore aspirato.

Registrare un marchio non equivale a produrre un’automobile. Ferrari, come ogni grande Casa, protegge denominazioni che a volte restano nei cassetti per anni o spariscono del tutto. Ma dieci registrazioni in un colpo solo raccontano comunque una fase di espansione intensa.