Jeep, svolta in Brasile: Renegade, Compass e Commander pronti al grande rinnovamento

Il nuovo piano strategico di Stellantis accende i riflettori anche su Jeep in Sud America. Dopo l’annuncio del 21 maggio, il gruppo ha confermato la centralità del Brasile e dell’Argentina nella propria strategia regionale, concentrando risorse e nuovi prodotti sui marchi già forti nel mercato locale. Tra questi, Jeep sembra destinata a vivere una fase di profondo rinnovamento.

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Stellantis prepara il rilancio Jeep in Brasile con nuove piattaforme e motori elettrificati per Renegade, Compass e Commander

Nelle slide dedicate al marchio americano si parla infatti di un “rinnovamento completo della linea Jeep”, con riferimenti a Renegade, Compass e Commander. I tre modelli, oggi costruiti sulla piattaforma Small Wide, utilizzata dal lancio della Renegade nel 2015, potrebbero quindi prepararsi a un salto generazionale importante. Una base tecnica ormai datata lascerebbe spazio ad architetture più moderne, capaci di integrare motorizzazioni elettrificate e sistemi di assistenza alla guida più evoluti.

La sola Jeep mostrata senza camuffature è stata la Avenger, modello già basato sulla più recente piattaforma Smart Car. A differenza degli altri SUV Jeep prodotti a Goiana, in Pernambuco, la Avenger dovrebbe nascere nello stabilimento di Porto Real, nello stato di Rio de Janeiro, insieme ad alcuni modelli Citroën.

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Per Renegade, Compass e Commander, però, l’arrivo della nuova piattaforma STLA One sembra meno immediato. Più probabile, almeno nel breve periodo, il ricorso a soluzioni già disponibili all’interno del gruppo. In Europa, per esempio, la nuova Jeep Compass utilizza la piattaforma STLA Medium, più aggiornata della Small Wide e già compatibile con diverse motorizzazioni.

Il punto più interessante riguarda proprio i motori. In Brasile, Stellantis non sembra intenzionata a puntare subito su elettriche pure o plug-in hybrid. La strategia locale dovrebbe concentrarsi su soluzioni mild hybrid e full hybrid, più adatte alle esigenze del mercato sudamericano.

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Per i modelli più compatti, come Avenger e nuova Renegade, potrebbe trovare spazio il motore 1.0 T200 flex-fuel con elettrificazione leggera. Per Compass e Commander, invece, il più potente 1.3 T270 appare una soluzione più credibile, anche se non si esclude una tecnologia full hybrid derivata da architetture già usate dal gruppo in Europa.