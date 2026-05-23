Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, altro che addio: il Biscione studia il rilancio nel segmento D

Il futuro delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio non è stato archiviato. Anzi, il messaggio arrivato dal Biscione dopo lo Stellantis Investor Day 2026 va letto in una direzione precisa: i due modelli restano centrali per presidiare il segmento D, ma dovranno evolversi per restare competitivi in un mercato profondamente cambiato.

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Alfa Romeo salva Giulia e Stelvio: nuove versioni allo studio per restare nel segmento D

Alfa Romeo parla di “nuove interpretazioni” dell’attuale gamma composta da Giulia e Stelvio. Una formula che lascia intendere un cambio di passo, non una semplice continuità. Le prossime generazioni dovranno infatti raccogliere l’eredità di due modelli molto importanti per l’immagine del marchio, aggiornandone contenuti, tecnologia e architettura tecnica.

Il punto fermo, almeno nelle intenzioni, resta il DNA Alfa Romeo. Prestazioni, piacere di guida e carattere dovranno continuare a essere elementi riconoscibili, anche in presenza di piattaforme condivise e motorizzazioni elettrificate. È qui che si giocherà la partita più delicata: trasformare Giulia e Stelvio senza renderle auto qualsiasi.

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Per farlo, il marchio farà leva su piattaforme flessibili, pensate per ospitare soluzioni multi-energia. Nel comunicato vengono citate in modo esplicito le motorizzazioni ibride ed elettriche, segno che il futuro dei due modelli non sarà legato a una sola tecnologia.

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio potrebbero quindi arrivare con una gamma più ampia e articolata: versioni ibride, forse plug-in o full hybrid, accanto a varianti completamente elettriche. Non si può escludere nemmeno l’adozione di soluzioni pensate per aumentare la flessibilità d’uso, come eventuali sistemi con range extender, soprattutto se il mercato dovesse richiederlo.

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Per ora Alfa Romeo non fornisce dettagli su tempi, piattaforme o caratteristiche definitive. Ma una cosa appare chiara: Giulia e Stelvio non sono state cancellate dal futuro del Biscione. Il marchio vuole continuare a competere nel segmento D e farlo con modelli capaci di parlare sia ai clienti di oggi sia agli alfisti che chiedono ancora emozione, prestazioni e identità.