Jeep Commander raggiunge il traguardo delle 100.000 unità prodotte in Brasile

Jeep Commander ha raggiunto un traguardo importante in Brasile: 100.000 unità prodotte. Un numero che conferma il buon andamento del modello, ma che racconta anche qualcosa in più: in pochi anni questo SUV a sette posti è riuscito a diventare una presenza stabile in un segmento dove spazio, comfort e affidabilità sono fondamentali.

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Jeep Commander: il modello a 7 posti viene prodotto nel parco industriale Stellantis di Goiana

Presentata alla fine del 2021, Jeep Commander occupa un posto speciale nella storia recente di Jeep. È stata infatti la prima vettura del marchio sviluppata interamente dai team di Stellantis Sud America e viene prodotta nello stabilimento di Goiana, nello stato di Pernambuco. Un progetto nato quindi vicino ai clienti brasiliani, pensato per rispondere alle loro esigenze quotidiane e costruito attorno a una formula molto concreta.

Il suo successo passa da un equilibrio ben riuscito tra identità Jeep e praticità. La Commander conserva l’immagine robusta e avventurosa del marchio, ma l’abbina a contenuti pensati per la famiglia: sette posti, abitacolo spazioso, buona dotazione tecnologica e versioni 4×4 per chi cerca qualcosa in più anche fuori dall’asfalto.

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A bordo, la versatilità è uno degli elementi più evidenti. La terza fila consente di ospitare più passeggeri, mentre abbattendo i sedili posteriori si ottiene un piano di carico piatto con 661 litri di capacità. Una soluzione utile nei lunghi viaggi, ma anche nella vita di tutti i giorni, quando lo spazio non basta mai.

Jeep ha puntato molto anche sulla sicurezza. Tutte le versioni della Jeep Commander sono dotate di sistemi ADAS di livello 2, con funzioni come la frenata automatica d’emergenza, il monitoraggio dell’angolo cieco, il rilevamento del traffico trasversale, l’avviso di superamento della corsia e il riconoscimento della stanchezza del conducente. A completare il pacchetto ci sono fino a sette airbag.

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Il traguardo delle 100.000 unità arriva in una fase di crescita per il modello. La gamma si è infatti arricchita con le versioni mild-hybrid MHEV a 48V, con il motore turboflex Hurricane da 272 CV, con la blindatura omologata Jeep e con nuovi accessori dedicati alla personalizzazione.

Con oltre 20 premi ricevuti dalla stampa specializzata, la Jeep Commander conferma così il proprio ruolo nel mercato brasiliano. Un SUV nato localmente, ma capace di esprimere in modo chiaro i valori globali di Jeep: versatilità, solidità e spirito d’avventura.