Nuovi Fiat Toro e Ram Rampage, svolta in arrivo: piattaforma STLA Medium e motori ibridi nel futuro

I nuovi Fiat Toro e Ram Rampage si preparano a entrare in una fase decisiva della loro storia. Nel piano di investimenti annunciato da Stellantis per il Brasile, non ci saranno infatti solo la nuova Argo e i futuri SUV Fiat: anche i pick-up di medie dimensioni del gruppo sono destinati a ricevere aggiornamenti importanti nei prossimi anni.

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Nuovi Fiat Toro e Ram Rampage: novità importanti in arrivo con la prossima generazione

I nuovi Fiat Toro e Ram Rampage continueranno a essere prodotti nello stabilimento di Goiana, nello stato di Pernambuco, uno dei poli industriali più strategici di Stellantis in Sud America. Oggi entrambi i modelli utilizzano ancora la piattaforma Small Wide, una base tecnica affidabile e collaudata, ma ormai non più allineata alle architetture più moderne del gruppo.

Il salto generazionale dovrebbe arrivare con la piattaforma STLA Medium, la stessa già utilizzata dalla nuova Jeep Compass in Europa e destinata anche alle prossime generazioni di Renegade e Commander. Per i nuovi Fiat Toro e Ram Rampage sarebbe un cambio di passo importante, perché questa architettura permetterebbe di integrare tecnologie più avanzate, sistemi di assistenza alla guida evoluti e, soprattutto, motorizzazioni elettrificate.

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La direzione indicata da Stellantis sembra puntare con decisione sull’ibrido. Nei piani ci sarebbero soluzioni mild hybrid a 48 volt e sistemi full hybrid, pensati per migliorare consumi ed emissioni senza rinunciare alla praticità richiesta da chi utilizza questi pick-up per lavoro, famiglia e tempo libero.

Una delle ipotesi più interessanti riguarda l’utilizzo del motore 1.3 T270 flex-fuel, già diffuso nella gamma brasiliana, eventualmente abbinato a componenti elettriche e a una trasmissione eCVT simile a quella vista su altri progetti del gruppo. Resta invece da capire quale sarà il destino del recente turbodiesel 2.2 litri, che potrebbe restare in gamma almeno fino all’arrivo di normative ambientali più severe.

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Nel frattempo, Ram guarda anche al Nord America, dove la Rampage potrebbe arrivare nei prossimi anni. Non è ancora chiaro se con l’attuale generazione o direttamente con quella nuova. In ogni caso, per i nuovi Fiat Toro e Ram Rampage si apre una stagione più tecnologica, elettrificata e internazionale.