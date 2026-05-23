Nuova Alfa Romeo Montreal, il Biscione prepara la supercar misteriosa: cuore Maserati e nome da leggenda

La nuova Alfa Romeo Montreal potrebbe essere una delle sorprese più affascinanti nel futuro del Biscione. Durante lo Stellantis Investor Day 2026, Alfa Romeo ha anticipato un nuovo progetto firmato BottegaFuoriserie, il reparto dedicato alla personalizzazione e alle serie speciali nato dall’unione tra Alfa Romeo e Maserati. Per ora non c’è un nome ufficiale, non ci sono dati tecnici e nemmeno immagini definitive. Solo una sagoma coperta da un telo e una promessa: qualcosa di esclusivo è in arrivo.

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Nuova Alfa Romeo Montreal: ipotesi di supercar esclusiva firmata BottegaFuoriserie su base Maserati

Il progetto viene indicato come “New BottegaFuoriserie Project” e rappresenta un nuovo tassello nella strategia emozionale del marchio. Dopo la 33 Stradale, Alfa Romeo sembra intenzionata a proseguire sulla strada delle vetture fuori serie, pensate non per fare grandi numeri, ma per rafforzare immagine, desiderabilità e legame con gli appassionati.

Il dettaglio più interessante riguarda il luogo di nascita del progetto: Modena, casa di Maserati e della nuova BottegaFuoriserie. Questo apre inevitabilmente il campo alle ipotesi. La nuova sportiva Alfa Romeo potrebbe infatti sfruttare una base tecnica vicina a quella della Maserati MCPura, evoluzione della MC20, già collegata idealmente alla 33 Stradale. Da qui nasce anche il possibile riferimento al motore Nettuno, il V6 3.0 biturbo sviluppato da Maserati.

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Sulla 33 Stradale, Alfa Romeo aveva lasciato ai clienti la possibilità di scegliere tra motore termico ed elettrico. Alla fine, però, la scelta è caduta tutta sul benzina. Un segnale chiaro: per vetture di questo tipo, sound, emozione e meccanica restano elementi fondamentali. Per questo non è da escludere che la futura nuova Alfa Romeo Montreal possa nascere solo con motore termico, magari con una potenza superiore ai 620 CV.

Resta il mistero sulle forme. La sagoma mostrata ricorda una shooting brake, ma potrebbe trattarsi soltanto di un’immagine provvisoria. Più probabile, almeno oggi, immaginare una coupé a due porte, oppure una spider ispirata al mito Duetto. Ma con Alfa Romeo, quando si parla di progetti speciali, nulla va escluso.

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Secondo alcune indiscrezioni, il nome scelto potrebbe essere proprio quello di nuova Alfa Romeo Montreal, omaggio alla coupé prodotta tra il 1970 e il 1977. Un nome pesante, carico di storia e fascino. Se davvero tornerà, dovrà farlo con un compito ambizioso: diventare la nuova massima espressione del desiderio Alfa Romeo.