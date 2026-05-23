Fiat prepara la grande offensiva in Sud America: nuova Argo, tre SUV e Strada globale

Fiat si prepara a vivere una delle fasi più importanti della sua storia recente in Sud America. Il marchio italiano, considerato una priorità per Stellantis in America Latina e soprattutto in Brasile, avvierà nei prossimi anni un’offensiva di prodotto destinata a ridisegnare profondamente la gamma entro il 2030. Al centro del piano ci saranno la nuova generazione di Argo, tre SUV inediti e la futura Strada globale.

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Fiat ha grandi piani per il Sud America: i nuovi SUV in arrivo saranno addirittura tre

La nuova Argo rappresenterà il punto di partenza di questa strategia. Il modello farà da base stilistica e tecnica a una famiglia più ampia, costruita intorno alla piattaforma CMP/Smart Car, la stessa architettura pensata per garantire maggiore flessibilità, anche in vista dell’elettrificazione. Da qui nasceranno anche le nuove generazioni di Pulse e Fastback, due modelli molto importanti per il mercato brasiliano.

In Europa, secondo le prime indicazioni, questi SUV potrebbero arrivare con i nomi Grizzly e Grizzly Fastback. In Sud America, però, è probabile che Fiat mantenga le denominazioni già conosciute, sfruttando il buon posizionamento commerciale raggiunto da Pulse e Fastback negli ultimi anni.

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La futura Fastback avrà un ruolo particolarmente strategico. Sarà infatti il primo SUV coupé globale di Fiat e potrebbe diventare anche l’erede indiretta della Tipo nel mercato europeo. Rispetto al modello attuale, costruito sulla piattaforma MLA, la nuova generazione dovrebbe offrire dimensioni più generose, un passo più lungo e proporzioni più equilibrate, risolvendo uno dei principali limiti dell’attuale SUV coupé.

Anche la nuova Pulse è attesa a un salto di qualità. Oggi è tra i SUV più compatti della categoria, ma con il passaggio alla nuova base tecnica potrà confrontarsi meglio con rivali come Volkswagen T-Cross, Nissan Kicks e Hyundai Creta. L’obiettivo sarà offrire più spazio, maggiore raffinatezza e contenuti tecnologici più avanzati.

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La vera sorpresa, però, sarà il terzo SUV: un modello a sette posti che potrebbe ispirarsi al concept Dolce Camper e avvicinarsi a una formula tra SUV e monovolume. Un progetto pensato per famiglie e clienti alla ricerca di versatilità.

Infine, grande attenzione alla nuova Fiat Strada. Il pick-up abbandonerà la piattaforma MPP e diventerà un prodotto globale, con l’ambizione di tornare anche in Europa. Un segnale chiaro: in Sud America Fiat non vuole solo difendere la leadership, ma costruire la base della sua prossima espansione internazionale.