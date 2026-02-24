Nuova Fiat Argo: la gemella di Grande Panda avrà i motori 1.0 Firefly e 1.0 Turbo 200 Flex

I primi esemplari di pre-serie della nuova Fiat Argo, che qui vi mostriamo in un recente render di Kleber Silva, stanno facendo la loro comparsa nello stabilimento di Betim, nello Stato di Minas Gerais. In questa fase iniziale, le vetture vengono assemblate utilizzando ancora alcune componenti importate, ma seguono già il normale processo di verniciatura insieme agli altri modelli attualmente in produzione.

Il debutto della nuova Fiat Argo è previsto a luglio in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni di Fiat in Brasile

Prima dell’avvio ufficiale della produzione di serie, la cosiddetta Start of Production (SOP), che segnerà l’inizio della realizzazione delle unità destinate alla vendita, sono previste ulteriori tre fasi di sviluppo e validazione. Nonostante il 50° anniversario della Fiat venga celebrato a luglio e la nuova Fiat Argo 2027 ne sia l’attrazione principale, la produzione inizierà effettivamente solo alla fine di agosto.

La nuova Fiat Argo sarà venduta in Brasile con motori 1.0 Firefly e 1.0 Turbo Flex 200. Il motore 1.3 Firefly sarà destinato ai mercati argentino, cileno e colombiano. Il motore 1.0 Firefly sviluppa attualmente 71 CV a 6.000 giri/min e una coppia di 10 kgfm a 3.250 giri/min quando alimentato a benzina. Utilizzando etanolo, i valori salgono a 75 CV alla stessa soglia di regime e 10,7 kgfm di coppia, sempre a 3.250 giri/min. Questa unità sarà abbinata a una trasmissione manuale a cinque rapporti.

Per gli allestimenti di fascia superiore, la nuova berlina italiana introdurrà invece un sistema mild hybrid (MHEV). La tecnologia prevede l’integrazione di un motore elettrico multifunzione con il quattro cilindri turbo T200. Le prestazioni resteranno in linea con quelle già viste su Fiat Fastback e Pulse: 130 CV con etanolo e 125 CV con benzina, mentre la coppia massima si attesta a 20,4 kgfm indipendentemente dal carburante utilizzato. In questo caso, la trasmissione sarà un cambio automatico CVT con simulazione di sette rapporti.