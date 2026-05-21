Ram Rumble Bee 2027, il ritorno del muscle truck: 777 CV per riscrivere le regole dei pickup

Ram riaccende la passione per i pickup ad alte prestazioni e lo fa con un nome destinato a far discutere: Ram Rumble Bee. La nuova gamma Ram 1500 Rumble Bee 2027 è stata confermata in “Muscle Runs Deep”, cortometraggio presentato da Tim Kuniskis, responsabile dei marchi americani, SRT Performance e marketing per il Nord America di Stellantis.

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Il Ram Rumble Bee SRT è dotato del motore V8 più potente mai offerto su un pick-up di serie

L’operazione è una vera e propria dichiarazione d’intenti. Ram collega infatti la sua partecipazione alla NASCAR Truck Series alla nascita di un nuovo sottosegmento: quello dei muscle truck, pickup capaci di unire presenza scenica, motori V8 e prestazioni da vera sportiva. “C’è stato un tempo in cui i pickup erano considerati veicoli da lavoro”, ha ricordato Kuniskis. “Oggi Ram offre un pick-up per ogni cliente, dal Tradesman pronto per il lavoro al lussuoso Tungsten”.

La gamma Ram Rumble Bee si articolerà in tre varianti, tutte equipaggiate con motori HEMI. Il punto di accesso sarà rappresentato dal V8 HEMI da 5,7 litri, capace di erogare 395 CV. Più in alto si posizionerà il Rumble Bee 392, spinto dal V8 HEMI 392 da 6,4 litri, con 470 CV. Al vertice arriverà il modello più estremo, il Rumble Bee SRT, dotato del V8 Hellcat HEMI sovralimentato da 6,2 litri, in grado di sviluppare 777 CV.

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I numeri del modello SRT sono da record: accelerazione da 0 a 60 mph in 3,4 secondi, quarto di miglio in 11,6 secondi a 116 mph e velocità massima di 170 mph, pari a circa 274 km/h. Prestazioni che, secondo Ram, rendono il Rumble Bee SRT il pickup di serie con motore V8 più potente, veloce e performante mai prodotto.

Il richiamo alla tradizione è evidente. Vent’anni fa Ram aveva interrotto la produzione del 1500 SRT10, il celebre “Viper truck” con motore V10 da 8,4 litri e 500 CV. Da allora, il segmento dei pickup sportivi estremi era rimasto sostanzialmente scoperto. Con Rumble Bee, il marchio intende riportare al centro della scena una formula che parla direttamente agli appassionati di muscle car.

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“L’idea dei muscle truck è stata spesso considerata superflua”, ha spiegato Kuniskis. “Ma proprio questa definizione si adatta a molti prodotti che hanno conquistato il cuore, la mente e il portafoglio degli appassionati”. Da qui la decisione di puntare su una gamma completa, pensata per chi cerca prestazioni autentiche senza rinunciare alla personalità di un pickup Ram.

Dal punto di vista tecnico, tutte le versioni saranno abbinate al cambio automatico TorqueFlite a otto rapporti, con palette al volante e gestione manuale o automatica. Ogni Ram Rumble Bee disporrà inoltre di trazione integrale attiva permanente, ma con un dettaglio pensato per i puristi: un pulsante dedicato permetterà di scollegare l’asse anteriore e passare alla trazione posteriore.

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Ram ha lavorato anche su telaio, assetto e aerodinamica. La struttura è stata accorciata per aumentare rigidità e reattività, mentre la versione più performante adotterà sospensioni pneumatiche, ammortizzatori Bilstein semiattivi, freni Brembo e soluzioni aerodinamiche funzionali, tra splitter anteriore, spoiler posteriore e convogliatori d’aria per il raffreddamento.

Il design seguirà la stessa filosofia: aggressivo, largo, ribassato e ricco di dettagli ispirati alla tradizione Mopar. Anche gli interni saranno orientati alla guida, con volante sportivo, display digitale da 12,3 pollici, infotainment Uconnect e pagine Performance per monitorare dati come accelerazione, forza G e parametri motore.