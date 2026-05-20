Nuova Alfa Romeo Giulietta, la sportiva compatta che manca nella gamma del Biscione

La nuova Alfa Romeo Giulietta continua a vivere nei desideri degli appassionati. Anche se, al momento, non esiste alcuna conferma ufficiale su un ritorno del modello nella gamma del Biscione, il tema resta tra i più sentiti da chi vorrebbe rivedere un’Alfa compatta, sportiva e riconoscibile. Infatti in questo momento la casa milanese è impegnata nel definire i lanci delle nuove Stelvio e Giulia il cui lancio, come noto, è stato rinviato al 2028. Si parla anche di una nuova Tonale e del possibile arrivo di un modello compatto che però difficilmente sarà erede di Giulietta.

Advertisement

Render non ufficiale: la possibile nuova Alfa Romeo Giulietta

A riportare l’attenzione sul nome Giulietta è stato il creatore digitale Bruno Callegarin, che ha pubblicato sui social una serie di immagini dedicate a una possibile nuova generazione del modello. Non si tratta quindi di un progetto ufficiale Alfa Romeo, ma di una libera interpretazione grafica. Il risultato, però, ha subito acceso la fantasia degli appassionati.

La proposta immagina una nuova Alfa Romeo Giulietta con proporzioni dinamiche, carrozzeria compatta e un’impostazione quasi da shooting brake sportiva. Il frontale riprende lo scudetto centrale, elemento simbolo del marchio, inserendolo in un muso basso, affilato e molto aggressivo. Le fiancate sono tese, i passaruota marcati e la linea del tetto scende verso una coda compatta, dando alla vettura una presenza molto forte.

Advertisement

Vista di lato, questa nuova Alfa Romeo Giulietta immaginaria sembra voler unire praticità e carattere. Non è un SUV, non è una berlina tradizionale, ma una compatta sportiva con un taglio personale, pensata per chi cerca qualcosa di diverso in un mercato sempre più dominato dai crossover. Anche il posteriore segue questa direzione, con gruppi ottici sottili e una coda muscolosa.

Il fascino di questo lavoro sta proprio nella sua capacità di toccare un nervo scoperto. La Giulietta è stata per anni una delle Alfa Romeo più amate, e l’idea di una sua erede continua a generare discussioni. Una nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe rappresentare, almeno nell’immaginario degli appassionati, il ritorno di una compatta capace di unire stile italiano, sportività e utilizzo quotidiano.