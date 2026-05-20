Stellantis e Dongfeng puntano a una joint venture europea per vendita, produzione, acquisti e ingegneria dei veicoli elettrici

Stellantis e Dongfeng sono partner di lunga data. La loro collaborazione infatti va avanti da 34 anni e ora potrebbe entrare in una nuova fase con una joint venture europea dedicata ai veicoli elettrici, più vicina all’Europa e al mercato dell’auto elettrica.

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Stellantis e Dongfeng Group annunciano l’intenzione di creare una nuova joint venture con sede in Europa

Il punto di partenza è un memorandum d’intesa non vincolante. Significa che l’accordo finale non c’è ancora, ma la direzione è stata indicata: lavorare alla creazione di una joint venture europea dedicata ai veicoli a nuova energia di Dongfeng. Non solo una struttura commerciale, quindi, ma una realtà pensata per seguire anche distribuzione, acquisti, ingegneria e, in prospettiva, produzione.

La futura società avrebbe sede in Europa e vedrebbe Stellantis in maggioranza, con il 51%, mentre Dongfeng avrebbe il 49%. Il lavoro partirebbe da alcuni mercati selezionati, con l’obiettivo di costruire una presenza più solida per i modelli elettrici del gruppo cinese e di accompagnarne l’arrivo con una rete già radicata sul territorio.

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Il marchio al centro dell’operazione è Voyah, brand premium elettrico di Dongfeng. L’obiettivo è portare i suoi modelli in Europa sfruttando la rete commerciale di Stellantis e la sua esperienza nell’assistenza post-vendita. Per un nuovo marchio, infatti, non basta arrivare sul mercato con un prodotto competitivo: servono concessionari, servizi, ricambi e una struttura capace di accompagnare il cliente anche dopo l’acquisto.

Per Stellantis, l’operazione può diventare un modo per ampliare più rapidamente la propria offerta elettrica. Per Dongfeng, invece, rappresenta una porta d’ingresso più solida verso l’Europa, un mercato complesso ma strategico.

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Le due aziende stanno valutando la possibilità di costruire veicoli Dongfeng NEV nello stabilimento Stellantis di Rennes, in Francia. Sarebbe una scelta importante, perché permetterebbe di avvicinare questi modelli al mercato europeo e di rispondere meglio alle regole industriali del continente.

Il progetto arriva in parallelo al rilancio della joint venture DPCA in Cina, dove dal 2027 saranno prodotti nuovi modelli Peugeot e Jeep a energia pulita nello stabilimento di Wuhan. Una collaborazione già solida, che negli anni ha portato alla produzione di oltre 6,5 milioni di vetture Peugeot e Citroën.

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Per ora, però, la partita resta aperta. Serviranno accordi definitivi e autorizzazioni regolamentari. Ma la strada è tracciata: Stellantis e Dongfeng vogliono trasformare una lunga collaborazione industriale in un ponte più forte tra Cina ed Europa.