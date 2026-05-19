Maserati protagonista del Business of Luxury Summit 2026

Maserati è un brand di grande e nobile storia, che suscita emozioni. La casa del “tridente” si pone nella fascia alta del mercato ed incarna una visione del lusso che si coniuga alla sportività.

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Il suo ruolo, come protagonista, al Business of Luxury Summit 2026, che si chiude oggi a Borgo Egnazia, prestigiosa location nel comune di Fasano già sede del più recente G7 in Italia, rientra quindi nella sua natura.

Maserati è espressione di un lifestyle fondato su esperienze che toccano i diversi sensi, già a partire dallo stile senza tempo e dalla pura eleganza delle carrozzerie dei modelli proposti alla clientela.

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Le note caratteriali delle sue vetture ne fanno un’espressione di classe, perfettamente intonata al lusso contemporaneo, celebrato nel summit internazionale in corso di svolgimento in Puglia, dove ne sono stati illustrati i processi evolutivi.

Il Business of Luxury Summit, promosso dal Financial Times, spegne nel 2026 le sue prime 22 candeline. Il prestigioso appuntamento si erge a piattaforma di riferimento per interpretare le trasformazioni dell’industria del lusso internazionale.

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L’argomento scelto per l’edizione in corso è quello del “Building resilience into luxury brands”. In questo ambito, Maserati si inserisce come voce autorevole. Nello specifico dibattito, il marchio del “tridente” è intervenuto con Cristiano Fiorio, Chief Marketing Officer e General Manager Bottega Fuoriserie dell’azienda emiliana, che si è prestato a una conversazione esclusiva.

Il dirigente, nell’ambito della stessa, ha raccontato i valori del marchio, la sua evoluzione e la sua capacità di costruire un’identità solida nel panorama globale del lusso.

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Anche se i risultati commerciali degli ultimi anni non sembrano premiare la gamma Maserati (nonostante alcune auto da sogno come le MCPura, MCPura Cielo, Granturismo e GranCabrio), la miscela fra lusso e classe di cui dicevamo prima continua ad esprimersi ai massimi livelli, in ossequio alla più nobile tradizione, che nel caso specifico attraversa oltre un secolo di storia.

Foto Stellantis

Le origini della casa automobilistica modenese Maserati risalgono al 1914. Il suo cammino di vita è stato il frutto di una evoluzione continua, nel rispetto di alcuni valori fondanti, che hanno forgiato la sua identità e il suo modo unico e inconfondibile di interpretare i mezzi a quattro ruote.

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Maserati ha costruito nel tempo un linguaggio, una visione e un’interpretazione culturale del tempo presente, che si lega a un filo conduttore comune: design iconico, emozioni e grande eleganza. Valori presenti anche nella gamma attuale, dove si ripropone quell’equilibrio naturale tra potenza e grazia, tra ingegneria e stile, tra emozione e controllo che appartiene al DNA del “tridente”.

Questa trama di elementi ad alto trasporto sensoriale si è messa in risalto al Business of Luxury Summit 2026 di Borgo Egnazia mediante l’esposizione di tre modelli davvero inebrianti del listino: la GranCabrio, la MCPura Cielo e la GT2 Stradale.

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Sono tre espressioni attuali del mito emiliano, che traducono in materia la sua filosofia storica, radicata nel tempo. In ciascuna di esse convivono classe e prestazioni, cultura e innovazione.

A completare la presenza pugliese di Maserati ci pensa una flotta di SUV Grecale, cui è stato assegnato il ruolo di courtesy car. Il tutto nell’anno in cui il logo del “tridente” celebra i suoi primi 100 anni di vita, nel segno dell’italian lifestyle.

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Foto: Stellantis, fonte ufficiale.