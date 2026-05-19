Alfa Romeo, ecco la coupé dei sogni: il concept digitale che sembra pronto per la strada

Un’Alfa Romeo coupé bassa, muscolosa, elegantissima, è la descrizione del nuovo render firmato dal creatore digitale Bruno Callegarin, pubblicato sui social nelle scorse ore e diventato rapidamente oggetto di discussione tra appassionati e curiosi.

Advertisement

Alfa Romeo coupé Concept: il nuovo render che fa sognare gli alfisti di tutto il mondo

Il progetto immagina una possibile Alfa Romeo Coupé, con linee tese, proporzioni da gran turismo e un frontale che reinterpreta in chiave futuristica il classico scudetto del Biscione. I gruppi ottici sottili, la carrozzeria scolpita e il posteriore compatto richiamano l’idea di una sportiva moderna ma profondamente legata alla tradizione del marchio milanese.

Callegarin ha accompagnato le immagini del render con una descrizione tecnica che ha acceso ancora di più il dibattito: “Concept Alfa Romeo Coupé. Motore: 4 cilindri in linea interamente in alluminio, potenza di 200 CV per evitare il superbollo oppure 280 CV per i più esigenti”. Una proposta che strizza l’occhio a un pubblico concreto, non solo ai sognatori: prestazioni brillanti, peso contenuto e una versione più accessibile pensata anche per il mercato italiano, ma che resta al momento un concept non ufficiale e un’ipotesi puramente renderistica.

Advertisement

L’idea di un’Alfa Romeo coupé torna così a far discutere, soprattutto in un momento in cui molti appassionati chiedono al Biscione modelli emozionali, capaci di affiancare SUV e berline con qualcosa di più passionale. Naturalmente, al momento non c’è alcuna conferma ufficiale che un modello di questo tipo possa davvero arrivare nella gamma della casa milanese. Infatti quello di Callegarin resta un mero concept digitale.

Anche questo render però ci conferma che il desiderio di vedere una nuova coupé Alfa Romeo è più vivo che mai e non solo tra gli alfisti. Speriamo che in futuro anche in edizione limitatissima vetture di questo tipo possano tornare nuovamente a fare capolino nella gamma della casa automobilistica del biscione che a breve potrebbe ricevere notizie importanti sulla sua futura gamma a cominciare dalle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia.